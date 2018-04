Generalitat y alcaldes del área metropolitana de València pedirán en Madrid los 38 millones para su transporte público

10/04/2018 - 14:28

La Autoridad de Transporte Metropolitano impulsa el viaje para llevar hasta Montoro "la voz valenciana" y una demanda "imprescindible"

VALÈNCIA, 10 (EUROPA PRESS)

Representantes de la Generalitat y responsables municipales de la ciudad de València y de los municipios ubicados en su área metropolitana reclamarán la próxima semana en Madrid, ante el Ministerio de Hacienda, los 38 millones de euros que piden al Gobierno para financiar el transporte público de este entorno después de que no se han recogido en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2018.

El viaje ha sido impulsado por la Autoridad de Transporte Metropolitano de València (ATMV) para llevar ante el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, "la voz valenciana" y una demanda que la administración autonómica, el Ayuntamiento de València y la mayoría de los 60 municipios de su alrededor que comparten con la capital transporte público estiman "justa" e "imprescindible".

Así lo ha anunciado este martes la gerente de la ATMV, María Pérez, tras la reunión que ha mantenido, junto al secretario autonómico de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio, Josep Vicent Boira, con alcaldes del área metropolitana de la capital valenciana para "analizar la situación ante la exclusión, una vez más, de la subvención al transporte metropolitano de València en los PGE" de este año.

Al encuentro han acudido el alcalde de València, Joan Ribó, y alcaldes y concejales de localidades situadas a su alrededor. A esta cita han sido invitados responsables municipales de 60 poblaciones de las comarcas de l'Horta, Camp de Turia, Camp de Morvedre y La Ribera que agrupan a cerca de 2 millones de habitantes, "potenciales usuarios de transporte público".

La ATMV ha destacado que en las cuentas del Ejecutivo central para 2018 "no se dedica ni una sola partida al transporte metropolitano de València, mientras que Madrid recibirá 127 millones; Barcelona, 109 millones y Canarias, 48 millones".

La movilización que se ha programado en Madrid para reclamar ayudas al transporte público metropolitano de València y su alrededor se enmarca en "las medidas adoptadas ante la falta de financiación" por parte de la administración central, como ha indicado el secretario autonómico.

Josep Vicent Boira ha considerado "incomprensible" que "el proyecto ilusionante, moderno y alternativo al viejo sistema de movilidad" en València, una propuesta que "beneficia a todo el mundo", se mantenga "sin la subvención por parte del Estado en los PGE que merece". Asimismo, ha subrayado que "la Generalitat ha hecho los deberes" para poder contar con esa ayuda tras "la aprobación de la Autoridad de Transporte Metropolitano y los planes necesarios".

El responsable autonómico ha afirmado que "con el dinero perdido en los dos últimos años" al no haber recibido dicha subvención, una cantidad que ha cifrado en cerca de 80 millones de euros, "se podría haber reordenado dos veces todo el sistema de concesión de autobuses de toda la Comunitat Valenciana o haber acabado la T-2 de Metrovalencia hasta Natzaret".

Boira, que ha agregado que esa cantidad representa "más que todo el gasto de personal de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV)", ha manifestado que "no existe explicación racional y objetiva a la marginación" del transporte público metropolitano en València en los PGE y el "castigo" a los valencianos. Así, ha censurado la "baja financiación" e "inversión por habitante" y ha destacado que en el área metropolitana de València se producen cada día unos 500.000 desplazamientos que "no tienen color político".

En este sentido, la gerente de la ATMV ha lamentado que a pesar de las reivindicaciones hechas al Gobierno, en las cuentas de 2018 "no haya ni un solo euro" para dicho transporte público y que así, "de forma injustificable se discrimine" a "casi 2 millones de habitantes". "No está justificado que la tercera área metropolitana de España se quede al margen. El Gobierno tiene que explicar por qué ese trato y por qué no responde a las peticiones hechas", ha expuesto.

"SILENCIO PERMANENTE"

Pérez ha criticado "el silencio permanente, la falta de respuesta y la nula voluntad" del Ejecutivo central por no incluir la subvención para el transporte público de València en los PGE. "Ante eso nos desplazaremos la próxima semana a Madrid, porque queremos que la voz valenciana se escuche allí. La marcha acudirá al Ministerio de Hacienda", ha señalado.

A su vez, ha comentado que también está previsto reunirse con grupos parlamentarios del Congreso para que a través de la presentación de enmiendas a los PGE "la voz valenciana tenga presencia en Madrid". "Hay unanimidad. La situación del transporte de València no puede seguir así, con trato discriminatorio", ha asegurado.

La responsable de la ATMV ha recordado que tanto desde Presidencia de la Generalitat como desde la Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio y desde la ATMV se han solicitado diversas reuniones con el Gobierno central para hablar de las citadas subvenciones. Ha explicado que entre ellas está la pedida a Montoro, para la que no han obtenido respuesta.

María Pérez ha indicado que "el mensaje del Gobierno central desde Madrid es el silencio". La administración autonómica ha apuntado que la aportación del Estado es una condición necesaria para poder desarrollar "políticas de transporte ambiciosas" como la integración tarifaria de todos los medios de transporte en los municipios integrantes de la ATMV y el fomento del uso del transporte público.

CONSEJO SOCIAL DE LA CIUDAD

El alcalde de València, Joan Ribó, ha manifestado que son miles las personas a las que cada día afectan las políticas de transporte del área metropolitana y ha anunciado la decisión del Ayuntamiento de convocar el Consejo Social de la Ciudad para analizar la falta de ayudas en los PGE y hacer de esta reivindicación "un tema de toda la ciudadanía".

"Es imprescindible decir a Montoro que esto se tiene que arreglar", ha subrayado Ribó, que ha apuntado que el consistorio ha hecho también "los deberes" y ha destacado el crecimiento de EMT València --un 14% en presupuesto y un 10% en usuarios desde 2015--. El alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo, ha valorado la decisión de "visibilizar en Madrid" la reivindicación valenciana, mientras que la alcaldesa de Alaquàs, Elvira García, ha apelado a la "fuerza del municipalismo".