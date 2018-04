La obra 'Divinas Palabras Revolution' convierte a los personajes de Valle-Inclán en concursantes de 'reality show'

Se representará entre el 12 y el 29 de abril en el Centro Dramático Galego, con cuatro funciones semanales y pases matinales para escolares

La obra de Valle-Inclán 'Divinas Palabras' llega en versión "renovada" al teatro gallego de la mano del director escénico Xesús Xron y el dramaturgo Manuel Cortés, para mostrar el "cambio" de la "tragicomedia de aldea", representada en las creaciones del autor arousano, hacia la "tragicomedia de aldea global" y "sin fronteras" en la que se ha convertido el mundo, a través de la "telerrealidad".

Así, los personajes de la obra se convierten en concursantes de un 'reality show', en el que deben convivir en una casa-plató, vigilados por cámaras durante 24 horas al día, en un juego "tragicómico", tal y como ha denominado Xron, cargado de "ambigüedades" e impulsado por "pasiones primarias" y una "sinceridad desesperada".

Esta nueva dramaturgia de Xesús Xron, presentada el martes en el Centro Dramático Galego (CDG), se interpretará por primera vez el jueves 12 de abril, a las 21,00 horas, en el Salón Teatro de Santiago. Allí permanecerá hasta el domingo 29 de abril, con cuatro funciones semanales para el público general y con pases matinales para escolares.

La directora del CDG, Fefa Noia, ha explicado que la obra es resultado de un proceso "largo", iniciado "hace dos años", a través de una propuesta "arriesgada y valiente" que consigue "trasladar de manera acertada la esencia de 'Divinas Palabras' a la época actual".

En la presentación ha estado presente el secretario xeral de Cultura, Anxo Lorenzo, que ha asegurado que la función "cumple una función absolutamente imprescindible", como es "trasladar al público a un Valle-Inclán en gallego"; y el director de la Axencia Galega das Industrias Culturais (Agadic), Jacobo Sutil.

También se han visto acompañados de una representación del elenco participante en la producción, encabezado por Patricia de Lorenzo --en el papel de Marigaila-- y Manuel Cortés --Pedro Gailo--. Completan el reparto Antón Coucheiro --Sétimo Miau--, Borja Fernández --Migueliño--, Mónica García --Marica do Reino--, Tone Martínez --Candás--, Victoria Pérez --Tatoola--, Ánxela Ríos --Simoniña-- e Tomé Viéitez --Laureano--.

ESCENOGRAFÍA Y CONTEXTO

El espacio audiovisual fue diseñado por 'Quadra Producións/Cuco Pino', con la asistencia técnica de 'Semi Soto'. Además, como ha explicado la propia directora del CDG, la escenografía es "pieza indispensable del nuevo montaje". La ambientación, tal y como ha indicado Xron, se enmarca en el "contexto actual", sin afectar al "espíritu crítico e inconformista" de la obra de hace cien años.

En concreto, su director ha apuntado que el retablo de la avaricia, la lujuria y la muerte que Valle-Inclán construyó en 'Divinas palabras' "mantiene su crudeza" en esta aproximación escénica, para "ofrecer un retrato descarnado de un pueblo inconsciente de su ferocidad" y "un testigo irascible de la miseria moral de la sociedad".

Sin embargo, Xron ha señalado que esta muestra no se hará a través de una traducción directa de la obra original, sino "asumiendo la imposibilidad de encontrar esa aldea valleinclanesca en la actualidad" y "manteniendo una identidad propia en un mundo globalizado", para conservar "lo sagrado, la naturaleza virgen, la pureza y el misterio" como "símbolos" de Galicia, al estilo del autor arousano.

Al respecto, Fefa Noia ha calificado de "gran acierto" que la puesta en escena "no incurra en el error repetido" en el que se cae "siempre" cuando se lleva al teatro 'Divinas Palabras', que es el de "representar el folclorismo" como eje central y "olvidarse de la esencia" y "profundidad" del mensaje de Valle-Inclán.

Xesús Xron, por su parte, ha añadido que es "imposible" representar la Galicia de Valle-Inclán en las obras actuales, no porque "el teatro valleinclanesco sea imposible" de materializar, sino porque "la tierra que él describe ya no existe", porque hoy solo existe "una generación que perdió la esperanza" y que "quizá a final de siglo ya no tenga la oportunidad de salvar su cultura".

OTRAS FUNCIONES Y HORARIOS

En el Salón Teatro de Santiago se representarán 16 funciones de 'Divinas Palabras Revolution' entre el jueves 12 y el domingo 29 de abril. Las de público general tendrán lugar de jueves a sábados, a las 20,30 horas, y los domingos --día del espectador-- a las 18,00 horas.

Asimismo, tal y como ha apuntado Fefa Noia, los asistentes tendrán la "oportunidad" de "intercambiar impresiones" con el equipo tras el pase de los jueves en los llamados 'Encontros co Público'. En cuanto a la campaña escolar, se desarrollará en pases matinales los martes y los miércoles, para alumnado a partir de los 15 años de edad.

Además, en las tres funciones de los días 15, 22 y 29 de abril, el CDG pone en marcha el servicio 'Domingos de Conciliación', una iniciativa que, como ha indicado la directora del centro, consiste en un taller de artes escénicas en la Fundación Granell, para que los niños de entre cinco y 12 años pasen una tarde "entretenida" mientras los mayores asisten a la función.

Tras este periodo en Santiago, 'Divinas Palabras Revolution' iniciará después una gira durante la que se exhibirá en otras ocho localidades gallegas, como son Carballo (4 de mayo), Ourense (11 y 12 de mayo), O Barco de Valdeorras (1 de junio), A Coruña (8 y 9 de junio), Pontevedra (14 de junio), Rianxo (16 de junio), Vigo (21 y 22 de junio) y Cangas (29 de junio).

Por otra parte, también se representará en el Teatro Español de Madrid entre el 17 y el 27 de mayo. Allí, tal y como ha asegurado Xesús Xron, se representará en gallego, con sobretítulos en castellano, "85 años después del estreno de la obra original", que tuvo lugar en 1933 en ese mismo espacio, bajo la dirección de Cipriano Rivas Cherif y la escenografía de Castelao.