Cataluña. rivera celebra las detenciones de miembros de los "comandos separatistas"

10/04/2018 - 14:25

MADRID, 10 (SERVIMEDIA)

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, celebró este martes las detenciones de miembros de los autodenominados Comités de Defensa de la República, a los que llamó "comandos separatistas", porque "el Estado de Derecho y la democracia española tienen que protegerse frente a los delincuentes y frente a los que quieren dividir a la sociedad y señalar a los disidentes".

Rivera, durante su intervención ante la reunión semanal en el Congreso con los parlamentarios de Ciudadanos, tachó de "intolerable" las actividades de estos CDR que se dedican a cortar carreteras, a "insultar y a señalar a los demócratas" en Cataluña; y se alegró de que, aunque con días de retraso, haya una actuación de la justicia contra ellos.

En este sentido, el líder de CS lanzó un "claro" mensaje a los integrantes de estos "comandos separatistas", alertándoles de que "la democracia española no va a permitir que unos pocos condicionen la vida de todos" y amenacen a jueces, fiscales o demócratas.

Así, señaló que "en Cataluña es importante que el Estado de Derecho siga vigente y que los jueces, que ayer recibían el apoyo del Rey, estén absolutamente reconocidos y protegidos por la democracia". "No puede ser que se amenace a las familias de los jueces que tienen que tomar decisiones, esto me recuerda al pasado y ya lo hemos vivido", por lo que "ojalá no volvamos a ver capítulos como los que vimos y el Estado de Derecho garantice esa actuación", expresó.

