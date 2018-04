Madrid. franco (psoe) califica de "insostenible" la situación de cifuentes

10/04/2018 - 14:27

MADRID, 10 (SERVIMEDIA)

El secretario regional del PSOE de Madrid, José Manuel Franco, calificó este martes la "actual situación" de la presidenta de la comunidad, Cristina Cifuentes, de "insostenible", por su polémico máster, y dijo que es "urgente un cambio de Gobierno".

"No se puede esperar más ante esta parálisis", señaló Franco, quien explicó que Cifuentes preside "un Gobierno que no gobierna y que está lastrado por la corrupción y el master" de la mandataria. Por ello, urgió a la creación de "un Gobierno decente presidido por Ángel Gabilondo" y añadió que es "lo mejor".

También explicó que si cede Cifuentes su cargo a otro militante del PP, decae la moción de censura presentada por el PSOE, "pero no es la solución". En este sentido, indicó que el PP está en su derecho de proponer otro candidato, como la fuerza más votada, "pero no es la salida más adecuada". A su juicio, "los que han aplaudido a Cifuentes no pueden encabezar un Gobierno decente".

(SERVIMEDIA)

10-ABR-18

SMO/gja