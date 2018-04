Cataluña. el instituto elcano cree que los no independentistas se han quedado "rezagados" ante la opinión pública internacional

10/04/2018 - 14:31

MADRID, 10 (SERVIMEDIA)

El presidente del Real Instituto Elcano, Emilio Lamo de Espinosa, explicó este martes que los independentistas catalanes han llevado a cabo una "tarea exitosa" a la hora de trasladar a la opinión pública internacional sus tesis, una labor en la que los no independentistas se han quedado "rezagados".

Así se pronunció Lamo de Espinosa, en declaraciones a los periodistas, antes de la presentación en la residencia del embajador de Francia en España de la encuesta 'Europa vista desde España y Francia', realizada por el Instituto Elcano y la Asociación Diálogo.

El presidente del Instituto Elcano subrayó que la labor de la diplomacia española a la hora de "alinear" a las cancillerías bilaterales y multilaterales con las tesis del Gobierno ha sido un "éxito rotundo", ya que no se ha producido ningún pronunciamiento en favor de los independentistas.

No obstante, reconoció que los independentistas han desarrollado una "tarea exitosa" a la hora de trasladar sus tesis a la opinión pública internacional. En esta labor, según Lamo de Espinosa, los no independentistas se han quedado "rezagados".

Por su parte, confirmó que el Instituto Elcano ha mantenido reuniones con otros 'think tank' internacionales explicando las tesis españolas contrarias a la independencia y afirmó que sus investigadores han respondido a todas las preguntas que los corresponsales extranjeros acreditados en España les han trasladado sobre esta cuestión.

Lamo de Espinosa concedió que las decisiones de la justicia alemana sobre la situación del expresidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont "podría cambiar" el europeísmo de los españoles

Por último, comentó que la encuesta se realizó en los meses de febrero y marzo, "cuando el tema catalán no había tenido repercusión internacional", lo que le permitió observar que no recoge el impacto que el desafío secesionista haya podido tener en la opinión pública internacional, en general, y francesa, en particular.

(SERVIMEDIA)

10-ABR-18

MST/caa