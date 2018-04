Los grupos se plantean investigar en una misma comisión en Les Corts la financiación de PP, PSPV y Bloc en 2007

Podemos registra una propuesta en ese sentido que ningún grupo rechaza y se reunirá este miércoles por separado con PSPV y Bloc

VALÈNCIA, 10 (EUROPA PRESS)

Los grupos parlamentarios debaten la posibilidad de investigar en una misma comisión en Les Corts la financiación electoral del PP, el PSPV y el Bloc durante los periodos electorales de 2007 y 2011, tal y como ha planteado Podemos después de que Ciudadanos solicitara una comisión sobre el PSPV y el Bloc, dado que la que versa sobre el PP ya se aprobó en 2016 y está pendiente de ponerse en marcha.

Ningún grupo se ha pronunciado en contra de esa posibilidad y el PP ha apuntado que, de hecho, bastaría un acuerdo en la Junta de Síndics para ampliar el alcance de la comisión de investigación sobre la financiación del PP que fue aprobada el 16 de junio de 2016, como también darle prioridad.

El portavoz de Podemos, Antonio Estañ, ha explicado que la petición de Ciudadanos de poner en marcha una nueva comisión de investigación ante la investigación judicial sobre la presunta financiación irregular de PSPV y Bloc incluía una cláusula para que se iniciara de manera urgente, lo que planteaba "un problema" dado que hay dos comisiones ya aprobadas y pendientes de constituirse, una sobre Taula y otra sobre las cuentas del PP en la campaña de 2007.

Por ello, han planteado que una sola comisión investigue la financiación de los tres partidos y negociarán que Taula "tampoco se quede fuera esta legislatura" y se puedan abrir ambas comisiones. Además, ha criticado que en 14 días PSPV y Bloc "no han dado explicaciones ni facturas" y es necesario que las dudas existentes "se resuelvan en sede parlamentaria".

Estañ ha anunciado que este mismo miércoles se reunirá con el PSPV y Bloc, por separado, y espera que "este tiempo buscando facturas les haya dado resultado" y que este caso "se aclare lo antes posible y se depuren responsabilidades políticas".

Desde Ciudadanos, su síndica, Mari Carmen Sánchez, ha señalado que de manera informal han estado hablando los portavoces y dado que se trata del mismo tema y la misma campaña electoral "una posibilidad para agilizarlas sería agruparlas".

Ha recordado que hay un acuerdo para limitar a 10 las comisiones y "hay lista de espera", pero ha incidido en que todo depende de la "voluntad política" e incluso podría incluirse una undécima comisión. "Lo importante es que se lleve a pleno, se apruebe y después ya se dé el diálogo para iniciarla lo antes posible", ha incidido Sánchez.

Por su parte, la portavoz del PP, Isabel Bonig, ha destacado que se trata de una cuestión política, no legal, ya que el reglamento de Les Corts no determina un número máximo de comisiones y los 'populares' están a favor de esa comisión de investigación que "es una forma de economizar".

Ha indicado que no quiere pensar que PSPV y Compromís han dicho que sí a la comisión que planteaba Ciudadanos "sabiendo que no se podía tramitar esta legislatura" porque eso sería "engañar a los valencianos", y ha subrayado que bastaría con acordar por mayoría de la Junta de Síndics el objeto de investigación de la comisión sobre la financiación del PP. "Da la sensación --ha agregado-- de que algunas comisiones de investigación se están retrasando con la intención de que esas conclusiones estén de cara a las elecciones".

PSPV Y COMPROMÍS

El portavoz de Compromís, Fran Ferri, ha manifestado que no sabe si lo mejor es "juntar todo en una" o que se celebren de forma paralela, pero si se considera que la fórmula más adecuada es la conjunta no pondrán ningún problema. No obstante, ha advertido que no quieren que eso "suponga dejar de investigar otras cosas" y "es cuestión de llegar a un acuerdo político, siempre que no se salten otras" como la de Taula.

Por último, el portavoz socialista, Manolo Mata, ha señalado que posiblemente este debate llegará al pleno el 4 de mayo y puede, incluso, que haya nuevas propuestas al respecto, porque "la voluntad política es evidente" y quieren que "se haga con toda celeridad". "La celeridad es muy, muy buena, pero si la comisión fuera mañana tampoco sabría yo muy bien a quién llamar", ha advertido, para recordar que el partido sigue con su propia comisión para recabar toda la información.