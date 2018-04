Moreno espera acuerdos positivos de la reunión Díaz-Rajoy pero señala que la financiación depende de un acuerdo PSOE-PP

10/04/2018 - 14:59

Dice que las críticas de la Junta a los PGE no tienen credibilidad: "La principal castigadora de Andalucía de llama Susana Díaz"

SEVILLA, 10 (EUROPA PRESS)

El presidente del PP-A, Juanma Moreno, ha dicho este martes que espera de la reunión que mantendrán el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y la jefa del Ejecutivo andaluz, Susana Díaz, que se alcancen "acuerdos positivos" para Andalucía, si bien ha recordado que para reformar el modelo de financiación autonómica hay que negociarlo entre las comunidades autónomas para luego aprobarlo en el Congreso, por eso "hace falta un pacto entre las dos fuerzas que gobiernan en las comunidades, el PP y el PSOE".

Así se ha pronunciado Moreno en una entrevista en Canal Sur Televisión, recogida por Europa Press, donde ha revelado que ha intermediado para que se llevara a efecto este encuentro porque está convencido de que "es mucho más fructífero para los andaluces el diálogo que la confrontación".

De este modo, espera que en la reunión que se celebrará el próximo miércoles en la Moncloa "se alcancen acuerdos positivos para Andalucía", motivo también por el que ha "intermediado" para que el encuentro se produzca "de manera fluida".

Tras resaltar el apoyo del PP-A al documento de financiación junto al PSOE-A, Podemos e IULV-CA en el Parlamento de Andalucía, el líder de los populares andaluces ha subrayado que el acuerdo sobre el nuevo modelo "debe hacerse entre las comunidades autónomas en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF)" y con el voto de los partidos en el Congreso de los Diputados a la Ley Orgánica, lo que precisa, a su juicio, "el apoyo del PSOE".

En este sentido, ha recordado que mientras el PSOE de Susana Díaz defiende una cosa, la posición de los socialistas valencianos y baleares es "contraria" a los intereses de Andalucía, de ahí que haya reiterado la necesidad de que los socialistas encuentren una posición común.

"Ahora se han dado cuenta de que el modelo que aprobó el expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero con ERC era malo para Andalucía; pero para cambiarlo hace falta un pacto entre los dos grandes partidos que gobiernan en la mayoría de las comunidades", ha insistido.

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

De otro lado, y sobre el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el 2018, Moreno ha señalado que en las cuentas hay un dato "objetivo", que es "el aumento de las inversiones en la comunidad un 28 por ciento" y que, además, "tres millones de andaluces que van a salir directamente beneficiados con este presupuesto, especialmente el millón de pensionistas que tienen rentas y pensiones más bajas y que las verán incrementadas".

Así las cosas, ha defendido que la Junta no puede "negar esta realidad" y que la jefa del Ejecutivo andaluz debe "reconocer el esfuerzo" del Gobierno de la Nación en Andalucía, al ser "la comunidad que más recursos recibe y donde más sube la inversión, además de haber recibido 41.000 millones de auxilio financiero cuando la Junta estaba hasta el cuello, que ha permitido un ahorro de 7.000 millones en intereses".

En este sentido, el presidente del PP-A ha advertido de que las críticas de Susana Díaz a los PGE "no tienen credibilidad", no sólo porque "niega la realidad", sino porque "su gestión no es eficiente": "El año pasado dejó de gastar 1.700 millones en inversiones productivas y en los últimos años la Junta ha dejado de invertir más de 3.000 millones en políticas activas de empleo".

"No es capaz de gastar el dinero de que dispone", ha apostillado Juanma Moreno antes de concluir que "la principal castigadora de Andalucía se llama Susana Díaz Pacheco".