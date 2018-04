Podemos sitúa a ciudadanos como el "principal motivo" para que cifuentes siga "tranquila" en la presidencia de la comunidad de madrid

10/04/2018

La dirección de Podemos situó este martes a Ciudadanos como el "principal motivo" para que Cristina Cifuentes continúe "tranquila" en la Presidencia de la Comunidad de Madrid y también dirigió este comentario al conjunto del Partido Popular, que a su juicio está calmado pese a la polémica del máster a sabiendas de que la formación de Albert Rivera les va a seguir apoyando.

En rueda de prensa en el Congreso de los Diputados, la portavoz de Unidos Podemos, Irene Montero, cargó contra su homólogo del PP en la Cámara, Rafael Hernando, quien dudó hoy sobre la relación de Pablo Iglesias como profesor universitario y de la fiabilidad de la beca que obtuvo en la Universidad de Málaga Íñigo Errejón para realizar un trabajo de investigación.

Montero no entendió las "dudas éticas" de Hernando y dijo que le da "mucha rabia" que el Partido Popular continúe defendiendo a Cristina Cifuentes cuando "no le queda escapatoria". "La mayor frustración y rabia que me puede dar es que Hernando salga a intentar seguir protegiendo a Cifuentes después de todos los escándalos" de corrupción en su partido, remarcó.

Afirmó que tanto Cifuentes como el conjunto del PP están "tranquilos" porque su "socio de Gobierno", Ciudadanos, no va a dejar de "sostener" los gobiernos populares, tanto el de la presidenta de la Comunidad de Madrid como el de Mariano Rajoy.

Entendió que el PP va a dejar que Cifuentes "caiga por su propio peso, al ritmo que ella quiera" y, en caso de que dimitiera, "va a haber un relevo del PP que Ciudadanos va a seguir apoyando con tal de que no llegue el cambio político".

Sobre las declaraciones este martes en el Congreso de los Diputados de Esperanza Aguirre e Ignacio González, en la comisión que investiga la supuesta financiación irregular del PP, opinó que esto simboliza "el fin" de la era de la "corrupción y los chanchullos" en el PP. Es, añadió, "el final de una era" que evidencia que los populares solo se sostienen en el poder "para no acabar en la cárcel" y porque tienen a Ciudadanos como el "aliado perfecto".

También indico que el PP "tiene un problema serio con la libertad de expresión", después de que en la Diputación de Granada pidiera cancelar la obra de teatro 'Autorretrato de un joven capitalista español', protagonizada por Alberto San Juan, al considerarla "sectaria" y "al servicio de la ideología más radical". "El PP tiene algún que otro problema con los derechos fundamentales", subrayó Montero, que dirigió su "apoyo" al actor.

10-ABR-18

