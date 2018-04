La Mesa del Tercer Sector muestra a Díaz su "apoyo" a un reparto "más justo y solidario" de la financiación autonómica

10/04/2018 - 15:33

El sector muestra su preocupación por el hecho de que quien confirme el borrador del IRPF por la 'app' "no podrá marcar la casilla de la X solidaria"

SEVILLA, 10 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Mesa del Tercer Sector, Manuel Sánchez Montero, ha mostrado, tras la reunión mantenida con la presidenta de la Junta, Susana Díaz, su "apoyo" a un reparto "más justo y solidario" de la financiación autonómica y "el respaldo pleno" al Gobierno andaluz en estas reivindicaciones "justas y necesarias".

Así lo ha afirmado Sánchez Montero en rueda de prensa tras la reunión con la presidenta en el Palacio de San Telmo de representantes de la Mesa del Tercer Sector, en el marco de la ronda de contactos para abordar la propuesta aprobada por el Parlamento andaluz para la reforma de la financiación autonómica.

Sánchez Montero ha asegurado que "no se puede permitir" que el modelo de financiación "quite casi 1.000 millones de euros cada año" a Andalucía y ha criticado que "haya 820 euros de diferencia entre un habitante de una parte de España y otro", lo que "repercute en la dependencia y en los servicios sociales comunitarios". Por lo que, insiste, "apoyamos un reparto más justo entre comunidades autónomas y defendemos un trato fiscal justo y solidario".

Además, el presidente de la Mesa del Tercer Sector ha apuntado que durante este encuentro han expuesto a la presidente su preocupación por el hecho de que quien confirme el borrador del IRPF por la aplicación móvil "no podrá marcar la casilla de la X solidaria y esto supondrá un perjuicio a las organizaciones sociales, que no recibirán el 0,7%".

En este sentido, asegura que Susana Díaz "se ha comprometido" a estudiar el tema y "a pedir explicaciones de por qué se está dando este problema", que "es más de no querer que de no poder técnicamente". Al respecto apunta que la Plataforma del Tercer Sector ha mantenido reuniones con el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y le dijo que "no era posible" cambiar la 'app'.

"No queremos que esa voluntad popular se vea truncada por una aplicación móvil", lamenta Sánchez Montero, que ha recordado que Andalucía recibirá 39,2 millones del nuevo reparto del 0,7% del IRPF acordado entre el Gobierno y las comunidades, pero asegura que este dinero "vino muy tarde", y, además, apunta "a la tardanza este año a la hora de negociar".

Cuestionado sobre si entiende que Ciudadanos no haya apoyado el acuerdo para reformar la financiación autonómica, Sánchez Montero ha dicho que "les ha extrañado", puesto que "ha habido unanimidad en los partidos políticos y en los sectores de la sociedad civil". Pero, añade, "no podemos opinar porque no hemos tenido ese contacto".