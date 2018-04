Aguirre admite que le gustaría "mucho" que exculparan a Granados y González y que no es una cazatalentos

10/04/2018 - 16:06

Asegura que no hubo que gastar "ni un duro" en mejorar su reputación porque contaba con el apoyo de más de la mitad de los madrileños

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

La expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre ha admitido este martes en el Congreso de los Diputados que le gustaría "mucho" que exculparan a sus exconsejeros regionales Francisco Granados e Ignacio González y ha reconocido que "dotes de cazatalentos" no tiene.

Así ha respondido a las preguntas del parlamentario del PSOE Artemi Rallo que durante su comparecencia en la comisión de investigación sobre la supuesta financiación irregular del PP le ha preguntado sobre "dónde hizo el casting" para elegir a las personas de su alrededor.

"Desgraciadamente no lo soy. Trabajé en una empresa de cazatalentos pero no para seleccionar el personal. He nombrado a 550 altos cargos a lo largo de mi trayectoria", ha sostenido, para más adelante asegurar que de estos "solo dos han estado en la cárcel, en prisión provisional". Además, ha hecho hincapié en que "no hay ninguna sentencia que diga que alguien del PP ha robado".

La exdirigente madrileña ha defendido que la financiación irregular del PP solo se demostrará "cuando lo diga un juez" y ha asegurado que hasta donde ella sabe "no ha habido ninguna". Así, Aguirre ha manifestado que ella en dicha financiación no ha entrado "jamás" porque para eso habían cuatro personas encargadas: un contable, un gerente, un tesorero y un secretario general.

"POR NO VIGILAR, DIMITÍ"

"Precisamente por no haber entrado cuando se produjo el registro en febrero de 2016 al partido a pedir facturas que habían encontrado en el domicilio de Beltrán Gutiérrez --exgerente del partido-- como yo era la responsable y no había vigilado y como no podía garantizar que eso se hubiera producido o no me pareció que debía dimitir", ha apostillado.

Al ser preguntada por el líder de IU, Alberto Garzón, sobre por qué en 2005 tras publicarse una información en 'Interviú' sobre que la Comunidad de Madrid contrataba con empresas de la trama Gürtel no hace dimitir a nadie hasta 2009, la expresidenta ha contestado que eso lo cuenta en su libro, al que ha aludido en diversas ocasiones durante la comparecencia.

Posteriormente, ha desgranado que ella llamó a los responsables a su despacho y les preguntó por la cuestión y le aseguraron que no se trataba de la misma empresa sino de ocho diferentes. "Podría haber visto si eran los mismos dueños pero vi que eran empresas diferentes y yo la verdad pues dije: no es cierto", ha defendido, para a continuación admitir que podría haber ido al Registro Mercantil pero no lo hizo.

Asimismo, al ser interrogada sobre por qué no se alertó cuando el exalcalde de Leganés Jesús Gómez le avisó de que González tenía una cuenta en Suiza, Aguirre ha defendido que podía ser la cuenta "de cualquiera". "Usted puso las manos en el fuego por él", le recordó el portavoz de Bildu, Óscar Matute, a lo que ella contestó que con ese caso dejó de ponerlas.

VILLAR MIR, DESCONTETO

En cuanto a las presuntas comisiones que se habrían pagado por el tren de Navalcarnero, la exdirigente ha manifestado que OHL tenía que pagarlo "integro" y que era "a riesgo y ventura" de la compañía. "De hecho como no se hizo se tuvieron que pagar las obras. Tengo información de que el señor Villar Mir --fundador de la empresa-- está muy descontento con que tuvieran que darla por perdidas", ha dicho.

Por otra parte, Aguirre ha detallado que Fundescam era la fundación del PP de Madrid, como la que tenían también otras formaciones como PSOE e IU, y que recibía una subvención regional atendiendo al número de escaños. Asimismo, ha asegurado que los empresarios que ingresaron dinero en dicha fundación lo hicieron "por trasferencia y con total transparencia".

"EN MI REPUTACIÓN ONLINE NI UN DURO"

En cuanto a los posibles trabajos que se podrían haber encargado para mejorar su reputación y la de Ignacio González, sobre los que ha declarado en sede judicial la exdirectora de Medios de la Comunidad, Isabel Gallego, la expresidenta de los 'populares' madrileños ha dicho que estos no le hacían falta porque fue respaldada con el 53 por ciento de los votos.

Asimismo, ha lamentado que no se hable de que en sus declaraciones en la Audiencia Nacional como imputada en la trama 'Púnica', Gallego especificó que para Aguirre no se hizo "nada" porque el primer informe vino cuando ella ya había dimitido. "En mi reputación online no se gastó ni un duro, lo dijo la señora Gallego", ha defendido.

También sobre la que fuera su directora de Medios le ha preguntado el portavoz de Esquerra Republicana, Gabriel Rufián, al que ha contestado que ésta no solo no la ha inculpado sino que la ha exculpado" y ha reiterado que su imagen no tenía por qué ser "blanqueada". "Miente usted más que habla", ha rematado.