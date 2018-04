Benidorm vuelve a estar a la cabeza de los destinos más reservados por los británicos para verano

10/04/2018 - 16:24

Benidorm (Alicante) figura de nuevo a la cabeza de los diez destinos europeos más demandados por el mercado británico para las próximas vacaciones de verano. Se trata de la única localidad de la Comunitat Valenciana que ocupa las diez primeras posiciones del informe de lastminute.com Comparte el ranking junto a los destinos españoles de Magaluf (Mallorca), Sant Antoni de Portmany (Ibiza), Playa Blanca (Lanzarote), Alcudia (Mallorca), Torremolinos (Málaga), Puerto de la Cruz (Tenerife) y Palmanova (Mallorca).

El portal de viajes online ha seleccionado a las ciudades de Europa favoritas de los turistas británicos para las vacaciones de 2018, a partir de las reservas ya confirmadas para el periodo 15 de junio-15 de septiembre, informa la firma en un comunicado.

En concreto, estos son los diez destinos más reservados por el turista británico para el próximo verano: Benidorm, Albufeira (Portugal), Niza (Francia), Magaluf, Sant Antoni de Portmany, Playa Blanca, Alcudia, Torremolinos, Puerto de la Cruz y Palmanova, respectivamente.

Las Islas Baleares copan la clasificación con cuatro de los diez favoritos en Europa. Solo la Albufeira portuguesa y Niza, en segunda y tercera posición, se han colado entre el 'top 10' de las reservas de los turistas de Reino Unido.

Las principales motivaciones de los británicos para elegir la costa española como su lugar de vacaciones es la garantía de buen tiempo (48%), la amabilidad y el carácter de los españoles (33%), la gastronomía (29%) y la diversidad cultural (24%).

La oferta de ocio, el ambiente festivo y relajado y la posibilidad de ahorrar unas libras en transporte y alojamiento en comparación con otros destinos europeos son otras de las razones que esgrimen los viajeros de este país para decidirse por España.

ELIGEN EL 'TODO INCLUIDO'

El estudio de lastminute.com también revela que el turista británico opta cada vez más por el 'todo incluido' cuando reserva su viaje a España.

Las reservas de paquetes vacacionales que incluyen vuelo, hotel, traslados y experiencias en destino aumentaron un 28% en 2017 con respecto al año anterior, y esta tendencia al alza se ha mantenido este año con un nuevo aumento, esta vez del 38%.

LA TELE BRITÁNICA, ESCAPARATE PARA ESPAÑA

Desde el portal de viajes destacan que el último informe del World Travel Market revelaba que uno de cada diez británicos eligen el destino de sus vacaciones influidos por lo que ven en televisión. La cadena ITV acaba de estrenar la décima temporada de la comedia 'Benidorm', y en breve hará lo propio con la cuarta de 'Love Island', un 'reality' de parejas que buscan el amor en la isla de Mallorca.

Por su parte, MTV ha lanzado recientemente la octava temporada de 'Ex on the beach', que en esta edición tiene por escenario Marbella, al igual que sucedía en sus dos primeras ediciones de 2014 y 2015.

Otros ejemplos del gusto por España en la tele de Reino Unido son el 'semi-reality' 'Life on Marbs' --emitido en ITVBe, con Marbella como escenario--, 'Ibiza weekender' --que empezó como 'Magaluf weekender' y este año ha llegado a su séptima edición-- o series ya terminadas pero todavía en la memoria de los británicos como 'SunTrap', rodada en Gran Canaria por la BBC.