Loco Dice, Paco Osuna, Nervo y Coone cierran el cartel del festival Dreambeach, que espera 150.000 asistentes

10/04/2018 - 16:43

Dreambeach Villaricos, el mayor festival de música electrónica de España que se celebra entre los días 8 y 12 de agosto en Cuevas del Almanzora (Almería), ha cerrado el cartel de su edición con la confirmación de una docena de artistas que incluye a las figuras mundiales de la música electrónica Loco Dice, Paco Osuna, Nervo, Coone y Dirtyphonics.

ALMERÍA, 10 (EUROPA PRESS)

La organización ha destacado en un comunicado que, tras estas incorporaciones, el line-up de su sexta edición conforma el "plantel de artistas de mayor calidad, sofisticación y diversidad sonora" desde la fundación del evento en 2013.

El festival da así por completada su programación a falta de cuatro meses para el macroevento al que se espera asistan más de 150.000 amantes de diversos géneros de la música electrónica y los sonidos urbanos para vivir cinco intensos días de fiesta en el enorme recinto de Villaricos-Palomares, de 230.000 metros cuadrados.

Cada verano, esta singular esquina del mapa donde se funden el desierto almeriense y el Mar Mediterráneo se transforma en un lugar de peregrinación para los paladares más exquisitos de la cultura dance en España. La fecha de cierre de cartel ha sido más prematura que en años anteriores.

Así lo ha explicado el director artístico, Gonçalo Miranda, quien ha reiterado que están "convencidos de que es el mejor cartel de nuestra historia". "Por eso, no hemos dudado en enseñar todas nuestras cartas lo antes posible. Queremos dar tiempo a que los dreamers organicen sus agendas para viajar a esta experiencia única Estamos muy satisfechos con los artistas que se han apuntado a esta aventura y el excelente ritmo de venta de abonos nos indica que a la gente también le está encantando", ha subrayado.

La traca final incluye a Dirtyphonics, Stefano Noferini, Marc Maya, Wally López y hasta 12 nombres. En el apartado internacional, completan esta traca final de artistas el veterano italiano del Techno Stefano Noferini, el portugués The Advent (Live) y el francés Oxia.

En la categoría nacional, también estarán en Almería los populares DJs españoles Wally López, JP Candela, Marc Maya y el colectivo valenciano de Bass Music Save the Rave.

Estos 12 nombres agregan profundidad a un cartel que, desde el pasado mes de noviembre, ha ido añadiendo periódicamente a algunas de las más brillantes estrellas mundiales de la música dance en diferentes géneros.

En el estilo EDM o Mainstream destacan el número uno mundial, Martin Garrix; su predecesor, Hardwell; Ax- well /\ Ingrosso y artistas en plena forma como KSHMR, Don Diablo, Alan Walker o Timmy Trumpet.

Los adictos del Techno y Tech House podrán elegir entre un abrumador desfile de leyendas de la cultura un- derground, como Richie Hawtin, Ricardo Villalobos, Solomun, Tale of Us, Jamie Jones, Maceo Plex o The Mar- tinez Brothers.

Las figuras más rutilantes del Hardstyle serán Brennan Heart o Da Tweekaz, mientras que en el capítulo de Bass Music llaman la atención Yellow Claw liderando la Barong Family, además de Andy C, Slushii, Eptic o Virtual Riot...

"Hemos apostado por la calidad y la diversidad, y traemos a los mejores DJs de cada género. Estamos muy contentos con la reacción de nuestros fans y ahora podemos dedicar tiempo a preparar una producción técnica y visual espectacular", ha añadido Gonçalo.

Aunque la venta de abonos avanza a un excelente ritmo, aún quedan entradas disponibles tanto en la web oficial del festival (www.dreambeach.es) como en oficinas de Correos y plataformas online como Entradas a tu alcance, El Corte Inglés, Ticketmaster, Ticketea y EntradasGO. El abono completo tiene un importe de 72,50 euros mientras que el precio del abono con acampada es de 95 euros. El festival también ofrece una modalidad VIP con y sin acampada con precios desde 127,5 euros.