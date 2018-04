The Mavericks, Pat Metheny, Chick Corea, Maceo Parker y Vonda Shepard encabezan el Festival de Jazz de San Javier

10/04/2018 - 16:58

The Mavericks, Pat Metheny, Chick Corea, Maceo Parker, Kurt Elling y Vonda Shepard encabezan el programa de la XXI edición del Festival de Jazz de San Javier, que se celebrará del 30 de junio al 28 de julio.

SAN JAVIER (MURCIA), 10 (EUROPA PRESS)

Durante 12 noches de conciertos, en el Parque Almansa, y cuatro conciertos gratuitos en espacios abiertos, tienen cita en esta edición también Kyle Eastwood, Luis Salinas, Joao Bosco o Kenny Garret, entre otros grandes artistas.

El alcalde de San Javier, José Miguel Luengo; el concejal de Cultura, David Martínez; la directora del Instituto para las Industrias Culturales y de las Artes, Marta López-Briones; y el director del Festival Internacional de Jazz de San Javier 2018, Alberto Nieto, han presentado el programa de conciertos.

Alberto Nieto ha desgranado el programa, que arrancará el 30 de junio con el bajista Pepe Bao, acompañado por su propio grupo, con el que ofrecerá un concierto fusión de jazz, flamenco y rock, seguido por la cantante norteamericana Vonda Shepard, que grabó un disco con el concierto que ofreció hace años en el desaparecido festival 'Músicas del Alma', en San Javier, y que se estrena en el Festival con un repertorio de jazz, R&B, rock y música tradicional americana en el que no faltará un recuerdo a la serie Ally MacBeal.

Pat Metheny vuelve a San Javier con un nuevo grupo y una vuelta de tuerca a un estilo inconfundible reflejado en su último álbum 'The Unity Sessions', el 6 de julio.

El acordeonista francés Ludovic Beier encabeza una producción del Festival de Jazz de San Javier, con su Montmartre Quartet y el violinista Pierre Blanchard como artista invitado, el 7 de julio, seguidos por la banda de Bilbao Travellin' Brothers Little Band, una de las bandas de blues más respetadas y admiradas en Europa con su último disco grabado en Nashville '13th Avenue South' y tres artistas internacionales como invitados.

DIEZ AÑOS DESPUÉS REGRESA MACEO PARKER

Uno de los conciertos más esperados en Jazz San Javier llegará el 12 de julio con los norteamericanos The Mavericks, una de las bandas más significativas de música 'Americana'.

Al día siguiente actuará en Jazz San Javier, 10 años después, el saxofonista e icono funk Maceo Parker, al frente de su propio grupo, considerado como "la banda de funk más perfecta del mundo". El concierto previo de esa noche lo protagonizará Keyon Harrold.

El cantante, compositor y guitarrista brasileño Joao Bosco se estrena en Jazz San Javier en la noche del 14 de julio, seguido por el saxofonista alto Kenny Garrett, heredero del gran Charlie Parker. La vocalista Sara McKenzie vuelve a Jazz San Javier el 20 de julio y presentará su nuevo disco 'París in the Rain' el 20 de julio, seguida de la banda londinense Nine Bellow Zero Big Band, exponente del blues-rock británico.

La presencia española incluye a dos de los músicos más admirados en nuestro país, el pianista Ignasi Terraza y el armonicista Antonio Serrano, que actuarán acompañados por contrabajo y batería el 21 de julio, en una noche que acabará al ritmo de blues con el cantante y guitarrista de Nueva Orleans, Walter 'Wolfman' Washington.

El jazz vocal masculino contará con uno de los más grandes cantantes de jazz norteamericanos, Kurt Elling, barítono de técnica impactante, que actuará el 22 de julio en formación de Quinteto con un invitado de excepción, Marquis Hill, uno de los más prestigiosos trompetistas de jazz del momento en Estados Unidos, donde ha ganado el Thelonious Monk International Jazz Competition, el concurso de músicos de jazz más importante del mundo.

Kyle Eastwood, el contrabajista y compositor, hijo de Clint Eastwood, se estrena en Jazz San Javier donde actuará el 25 de julio con su quinteto.

Admirado contrabajista de jazz, Kyle Eastwood destaca también como compositor con trabajos tan destacados como las bandas sonoras de películas de su padre como 'Million Dollar Baby' o 'Gran Torino', entre otras. La noche acabará con el funk-soul electrizante de la Big Sam's Funky Nation, con una cautivadora mezcla de funk, rock, hip-hop, jazz y R&B.

El guitarrista argentino Luis Salinas protagonizará la noche del 27 de julio un concierto doble que empezará junto a su hijo Juan Salinas interpretando a dúo música tradicional argentina, y que acabará junto a su quinteto interpretando sus propias composiciones.

El Festival de Jazz de San Javier 2018 se despedirá el 30 de junio con la presencia de Chick Corea Akoustic Band, un trío acústico formado por la gran leyenda del piano junto al prestigioso contrabajista John Patitucci y el espectacular baterista Dave Weckl. El jazz vocal femenino con René Marie y el piano de Bruce Barth pondrá las últimas notas esa misma noche al Festival de Jazz de San Javier 2018.

CONCIERTOS GRATUITOS EN LA CALLE

Junto al programa del auditorio del parque Almansa, el Festival de Jazz de San Javier seguirá saliendo a la calle con cuatro conciertos gratuitos.

Las españolas Domisol Sisters & Sedajazz Swing Brothers llevarán el jazz vocal de los años 30 y 40 a la plaza de España de San Javier el 4 julio. Mike Sánchez, músico británico de rhythm and blues, con raíces españolas, actuará el 18 de julio en la explanada Barnuevo de Santiago de la Ribera, donde el 24 de julio llegarán los murcianos Bluesfalos.

La Manga del Mar Menor acogerá el concierto de la cantante caribeña Tricia Evy, heredera de las grandes vocalistas de jazz, con un cuarteto de músicos españoles y Roland Baker como artista invitado el 26 de julio.

El director del Festival Alberto Nieto avanzó que los precios de los abonos y entradas, que se pondrán a la venta dentro de dos semanas, seguirán siendo asequibles, como es habitual, con un precio medio por entrada de 15 euros.

El alcalde de San Javier ha destacado la calidad del programa presentado, así como la modalidad de gestión directa que caracteriza a un festival "del que nos sentimos orgullosos porque pone a San Javier en el mapa proyectando con una marca de calidad no solo San Javier sino a la Región de Murcia".

Por su parte, el concejal de Cultura se ha referido al Festival como "una de las joyas culturales del municipio que, junto al Festival de Teatro, Música y Danza, que lo releva en agosto, hacen de San Javier la capital de las artes escénicas del Levante durante el verano". Ha anunciado una exposición de pintura dedicada al jazz coincidiendo con el Festival.

Para concluir, la directora general del Instituto para las Industrias Culturales y de las Artes de la Región de Murcia, Marta López Briones, ha reiterado el apoyo de la Comunidad de Murcia al Festival de Jazz de San Javier y ha anunciado un ciclo en la Filmoteca Regional dedicado a Clint Eastwood, que se centrará en las películas cuya banda sonora ha sido compuesta por su hijo, el músico Kyle Eastwood, invitado en esta edición, como una actividad complementaria al Festival.