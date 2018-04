Cospedal subraya que se invertirá en la protección de los españoles como se sacó a españa de la crisis

10/04/2018 - 17:01

La ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, dejó claro este martes que el Gobierno invertirá en la protección de los españoles con el mismo empeño con el que logró que España saliera de la crisis.

Así se pronunció Cospedal, en la sesión de control al Gobierno en el Senado, en respuesta a una pregunta del senador de Podemos José Ramón Arrieta sobre las partidas presupuestarias que el Ejecutivo va a detraer para hacer posible el compromiso de alcanzar el 1,53% del PIB del gasto en defensa en siete años.

La ministra dejó claro que no se tiene previsto detraer ninguna partida presupuestaria para favorecer el gasto en defensa y explicó que este gasto será "razonable", "tendrá en cuenta el crecimiento económico" y el cumplimiento de los compromisos internacionales adquiridos por España.

Acusó a quienes se oponen a invertir en defensa de cobijarse en la "manipulación política" y en la "demagogia presupuestaria" y defendió el derecho de los españoles a "ser defendidos con fragatas y cazas" y "por nuestros militares".

Puso en valor la inversión en defensa porque el disfrute de los derechos y libertades en seguridad es un "derecho consagrado" en la Constitución y porque de cada euro invertido en esta partida presupuestaria más de dos y medio revierten en la sociedad, sin contar con los empleos creados en los astilleros de Ferrol y Cádiz.

Esto le sirvió para dejar claro que al igual que el Gobierno "destina el 70% del gasto social a subir las pensiones", sentó las bases para "crear empleo" y "salvaguardó y rescató los servicios de salud", invertirá para proteger a los españoles.

Por su parte, Arrieta afeó al Gobierno que caiga en la contradicción de no subir las pensiones y al mismo tiempo incremente el presupuesto de defensa. "No se están portando bien con los españoles. No sirven a los españoles con lealtad. No sean novios de la muerte, sean amantes del pueblo", remachó.

