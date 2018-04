El PP de Mijas reclama a la Junta las urgencias médicas 24 horas en el centro sociosanitario de La Cala

10/04/2018 - 17:13

El presidente del Partido Popular de Mijas (Málaga), Ángel Nozal, ha vuelto a reclamar a la Junta de Andalucía que ponga en marcha el servicio de urgencias médicas 24 horas en el centro sociosanitario de La Cala.

MIJAS (MÁLAGA), 10 (EUROPA PRESS)

Así, ha reiterado que es una "fuerte demanda" de los vecinos de la zona y de urbanizaciones aledañas. El objetivo es "mejorar la deficiente atención sanitaria pública que sufren y evitar, entre otras cosas, el colapso de los servicios de urgencias públicos existentes en Las Lagunas y Marbella".

"Cada vez que un vecino de La Cala o de una urbanización cercana tiene un problema médico que requiere de una atención urgente tiene que desplazarse unos diez kilómetros de autovía, hasta Las Lagunas, o, la mayoría de las veces, hasta el hospital Costa del Sol de Marbella, a unos 15 kilómetros de autovía y pagar un dineral en parking", ha sostenido.

Nozal ha recordado que la Cala y sus urbanizaciones "están creciendo demográficamente a paso agigantado y, pronto, todos sus habitantes van a necesitar una atención médica correspondiente al número de personas que residen en ellas". Un número que, además, se incrementa en verano "y ahora sólo pueden ir a Marbella o Las Lagunas, lo que ocasiona una saturación en dichos centros mientras hay unas instalaciones totalmente infrautilizadas en La Cala".

El centro sociosanitario es un edificio municipal construido con fondos estatales (Plan E) al inicio de la presente década con idea de cederlo a la Junta y para sustituirlo por el antiguo ambulatorio del núcleo caleño, ha recordado. Así, ha criticado que el PSOE "tan sólo realizó el traslado de los servicios que ya se prestaban en el anterior ambulatorio, manteniendo, asimismo, su horario de 8 a 14 horas".

Este centro, por tanto, "sólo abre por las mañanas y de lunes a viernes y no se están utilizando todas sus dependencias". Nozal ha apuntado que el PP presentó una Proposición No de Ley en el Parlamento de Andalucía para instar al Ejecutivo de Susana Díaz a atender esta petición vecinal y "pese a que salió adelante el pasado mes de febrero con el incomprensible voto en contra del PSOE la Junta no parece tener mucha intención de hacer nada".

"No pueden seguir dando la espalda a los vecinos de Mijas, que les dimos un edificio con todo lo necesario para que ofrezcan un servicio sanitario acorde a la población que tiene esta parte del municipio", ha finalizado.