El economista Daniel Lacalle asegura en UPCT que "los másteres en España tienen un altísimo prestigio"

10/04/2018 - 17:21

Aboga la Politécnica de Cartagena por continuar recortando déficit y gasto público porque "se acerca el invierno"

MURCIA, 10 (EUROPA PRESS)

Un abarrotado salón de actos de la Facultad de Ciencias de la Empresa de la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) ha recibido este mediodía al economista Daniel Lacalle, uno de los más influyentes del mundo según el ránking Richtopia, que lo sitúa segundo, sólo tras el premio Nobel Paul Krugman, quien ha asegurado que "el prestigio de los estudios y los másteres que se imparten en España es altísimo".

Así lo ha afirmado preguntado sobre la imagen de los estudios de posgrado que se está generando a raíz del caso de Cristina Cifuentes, añadiendo que "los estudiantes deben saber que los títulos en sí mismos no significan nada, lo que importa es el conocimiento y el valor que aportan".

Lacalle, profesor en la UNED, del Instituto de Empresa y el Instituto de Estudios Bursátiles, ha abogado en su charla y, previamente ante los medios de comunicación, por "continuar los esfuerzos de los últimos años reduciendo déficit y gasto público, lo contrario de lo que oímos de los políticos" ante los síntomas de desaceleración y final del ciclo alcista. "Se acerca el invierno", ha asegurado, parafraseando 'Juego de Tronos'.

En la charla, titulada 'La gran trampa', como su último libro, ha advertido de los riesgos de una nueva crisis financiera debido a "las actuales políticas monetarias expansivas que están acentuando el endeudamiento, generando grandes desequilibrios, lo que ya está provocando caídas en las bolsas y salida de capitales de algunos mercados", según ha declarado al Servicio de Comunicación de la UPCT.

En referencia a los estudiantes, Lacalle ha recomendado "reforzar los conocimientos en cuanto a emprendimiento y comercio exterior, más allá del idioma, que es el gran escollo y un gravísimo hándicap en España".

También ha sugerido que "trabajen en competencias no regladas, como la oratoria o las habilidades para vender. Deben ser menos complacientes y saber que la Universidad no puede dárselo todo hecho, estudiar una carrera es sólo una parte de su formación. Me preocupan especialmente los alumnos que no leen la bibliografía de las asignaturas, pero esperan que los profesores les transfiramos el conocimiento de esos libros. La Universidad no puede ser paternalista", ha concluido.

LA REGIÓN DE MURCIA, "BIEN PREPARADA"

El economista invitado por la UPCT ha señalado que la Región de Murcia, especialmente, y España en su conjunto "están bien preparadas" para el cambio de ciclo económico porque "se ha reducido el endeudamiento de las empresas y los déficits comerciales, a través del aumento de las exportaciones". El reto actual es, según Lacalle, incrementar el valor añadido, no tanto el volumen, del comercio exterior.

Daniel Lacalle, presidente del Instituto Mises, organización educativa dedicada a la enseñanza de la escuela austriaca de economía, ha defendido también eliminar la "protección excesiva de la regulación laboral" y las rebajas de impuestos, incluyendo la eliminación del Impuesto de Sucesiones y el de Actividades Económicas.