Gabilondo defiende la moción de censura para llegar a las elecciones de 2019 "con más serenidad"

10/04/2018 - 17:27

Anuncia que el PSOE se personará en la causa abierta y confía en que jueces y universidad "lleguen hasta el final"

ZARAGOZA, 10 (EUROPA PRESS)

El portavoz del PSOE en la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, ha confiado en poder sustanciar la moción de censura, que ha defendido para "poder resolver problemas de urgencia y emergencia de los ciudadanos y llegar a las elecciones de la primavera de 2019 en condiciones de serenidad y tranquilidad" y con "más respeto a las instituciones".

Así se ha pronunciado en declaraciones a los medios de comunicación, en Zaragoza, tras intervenir ante la Comisión especial de estudio sobre un Pacto por la Educación de las Cortes de Aragón.

Según ha dicho, si se llegara a producir la dimisión de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, por las presuntas irregularidades en el máster que cursó en la Universidad Rey Juan Carlos, la presidenta de la Asamblea, Paloma Adrados, llamaría a consultas y cada uno dirá qué candidato propone.

Al respecto, ha comentado su candidato no sería del PP, ni alguien "que haya aplaudido en pie y jaleado con ovación las narraciones poco compatibles con la verdad" de Cifuentes, sino que presentarían uno distinto y posiblemente su grupo le propusiera a él.

Sin embargo, "espero que lleguemos a la moción de censura y se haga un apoyo, no al gobierno de Cifuentes", ni a ella misma, "sino a un programa con políticas de transparencia y limpieza" para lo que "vamos a hablar con todos los grupos" y contarles que "no vamos a hacer un acuerdo de pactos de coalición para este momento" porque "no creemos que sea lo que necesita Madrid", sino "un proyecto para los próximos meses" con "trabajo conjunto", ha relatado.

Gabilondo ha recordado que hay asuntos en los que "hemos votado juntos en el parlamento tres grupos --en referencia a PSOE, Podemos y Ciudadanos-- e incluso todos" y "ahora solo falta que los cumplamos" y "construyamos sobre eso una acción concreta hasta llegar a las elecciones y que gane quien los ciudadanos deseen".

SERÍA EL CANDIDATO

El portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid ha manifestado que si le propusieran como candidato, aceptaría. "Llegado este momento, si esa es la opción del PSOE, estoy dispuesto a hacer valer un modelo alternativo al de Cifuentes porque en España las mociones de censura son constructivas y hay que presentar un programa y un candidato".

Respecto a que Cs haya pedido la dimisión de la presidenta de la Comunidad, ha apuntado que ese grupo planteaba comisión de investigación sobre el máster o dimisión "y ahora que no va a haber comisión, piden la dimisión" por lo que la primera "no era decisiva" para la segunda o "en qué queda eso", se ha preguntado.

Por su parte, ha incidido en que desde el PSOE "no pedimos la dimisión, sino que se haga un gobierno alternativo al de la señora Cifuentes, que permita resolver los problemas de la ciudadanía" hasta que se celebren las elecciones.

En este punto, ha aclarado que "llevamos el asunto donde nos corresponde" porque "no somos jueces" y "tomamos la iniciativa parlamentaria" y tras pedir una comparecencia de Cifuentes, "que dejó tantas lagunas y contradicciones" y de cuya narración de los hechos "deduzco que ese máster no se ha hecho", se ha presentado la moción de censura, aunque "si dimite la presidenta, decae la moción".

HASTA EL FINAL

Gabilondo ha confiado en que tanto la investigación iniciada en la Universidad Rey Juan Carlos, como en los tribunales "lleguen hasta el final" y "conduzcan a consecuencias que depuren responsabilidades".

El portavoz socialista ha opinado que la primera intervención del rector de la Universidad Rey Juan Carlos, Javier Ramos, "no fue afortunada", pero "me parece muy oportuno que haya abierto esa información reservada", en la que la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) "interviene como observador".

El rector "debe ir hasta el final" y también investigar "seriamente qué pasa con los másteres del Instituto de Derecho Público", así como "aislar, separar y sancionar a quien se comporte inadecuadamente" porque es la mejor manera "de defender la universidad y la universidad pública", así como "pedir responsabilidades a quienes han aprovechado ese comportamiento inadecuado para beneficio personal", ha dicho.

Asimismo, ha anunciado que "el PSOE piensa personarse" tras las diligencias abiertas por la Fiscalía, para confiar en que "jueces y universidad separen a quien no ha procedido bien" porque, si no la institución académica "va a tener un daño muy grande en su prestigio", cuando tantos estudiantes y profesores trabajan bien, ha comentado.

FILTRACIONES

Gabilondo ha considerado que se les "supravalora" cuando desde el PP se acusa al PSOE de que saber con antelación que un militante de su partido, profesor de la Universidad Rey Juan Carlos, iba a filtrar datos sobre los estudios de la dirigente 'popular'.

"Comprendo que estén nerviosos y que vayan en una dirección u otra buscando una salida", y si bien "han atribuido" lo ocurrido "a un montón de cosas", lo último es a unas filtraciones del PSOE, cuando "no tengo tanta capacidad" para "urdir tamaña trama" con un periodista, al que "no conozco de nada, ni visto en mi vida, ni he hablado con él jamás y menos antes de que saltara esta noticia" de la que "me enteré por 'eldiario.es'".

Ha añadido que pensar que el PSOE ha realizado "una gran operación previamente preparada con los medios es supravalorarnos" porque "no tenemos capacidad de organizar esto", al tiempo que ha criticado que "en vez de perseguir lo que se ha hecho mal, se persiga a quien ha denunciado que se ha hecho mal", para apostillar que "no se han desmentido las informaciones que se han dado".

MÁSTER DE PABLO CASADO

Preguntando por el máster de Pablo Casado, vicesecretario de Comunicación del PP, realizado también en la Universidad Rey Juan Carlos, Gabilondo ha agradecido que "haya salido con alguna celeridad" a dar explicaciones, aunque "decir que no se acordaba de si había ido a clase es muy superable".

No obstante, puesto que esta mañana ha comparecido para aclarar la situación, ha señalado que prefería saber qué había manifestado antes de emitir una valoración, aunque hay "dudas razonables" dado "el instituto del que hablamos y de la persona con la que ha tenido relación para sacar adelante sus estudios".