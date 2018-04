Ruiz espera que ningún representante del PRC tenga "la vergüenza" de asistir a inicios de obras de Fomento

10/04/2018 - 18:31

El delegado del Gobierno en Cantabria, Samuel Ruiz, espera que ningún representante del PRC ni del Gobierno regional tenga "la vergüenza de asistir" a los actos de inicio de las obras que ponga en marcha el Ministerio de Fomento en la comunidad autónoma, como la colocación de la primera piedra del ramal de continuidad Sierrapando-Barreda que tendrá lugar en mayo.

SANTANDER, 10 (EUROPA PRESS)

Ruiz se ha expresado así este martes en un comunicado tras las declaraciones del PRC sobre los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2018, con críticas que, a su juicio, confirman la "obsesión" de los regionalistas con el ministro de Fomento, Iñigo de la Serna, y demuestran "su nula capacidad política para hacer críticas con una mínima base de conocimiento".

"Después de las afirmaciones del PRC sobre los PGE, ningún representante de este partido ni del Gobierno regional tendrá ya la vergüenza de asistir al acto de primera piedra del inicio de obras de Sierrapando-Barreda y de otros tantos que le seguirán, y que demuestran la apuesta que el departamento que dirige Iñigo de la Serna está haciendo por esta comunidad, ante la clamorosa ausencia de proyectos por parte del Gobierno de Revilla", ha afirmado Ruiz.

El propio ministro, ha recordado el delegado del Gobierno, ya dijo ayer en su intervención en un almuerzo coloquio organizado por la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD) que, "si él hubiera dicho las mentiras sobre los PGE y sobre los proyectos de Fomento en la región que se han vertido desde el Gobierno de Cantabria y el PRC no se atrevería a acudir a ninguno de los actos de inicio de obras previstos porque se moriría de vergüenza".

En su opinión, tras esa manifestación de De la Serna, desde el PRC "siguen con su mentira" porque "les duele que se estén movilizando inversiones por valor de 3.200 millones de euros en la región". "No soportan que Cantabria sea la primera Comunidad Autónoma en inversión por habitante, porque no encajan que sea la segunda donde más crecen y porque no pueden aguantar que el Presupuesto de Fomento crezca un 36%", ha remarcado el delegado.

Pero los datos, ha agregado Ruiz, "son tozudos y dejan en evidencia el nerviosismo del PRC al ver que es el Gobierno de Mariano Rajoy el que está movilizando inversión en la región, el que fomenta el crecimiento económico y el que actúa como motor indiscutible de generación de empleo y riqueza".

Por ello, ha instado al PRC a que "pida cuentas a su Gobierno por su inacción y a que aprenda a leer los datos de los Presupuestos Generales del Estado" porque, ha añadido, "visto lo visto tienen un problema de incapacidad evidente".

Por último, el delegado del Gobierno en Cantabria ha pedido al PRC y al Ejecutivo de Revilla que "dejen ya de marear la perdiz con el tema de la señalización de la Cueva de Covalanas y de una vez por todas pidan a la Secretaría de Estado de Turismo que se incluya este destino dentro de sistema de señalización de lugares de interés turístico".

"Es inaudito que sigan reclamando a otros lo que es única y exclusivamente de su competencia", ha añadido Ruiz, quien se ha ofrecido al Gobierno regional para "explicarles qué documentos tienen que rellenar por si tienen alguna duda".