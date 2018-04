El diputado autonómico Juan Ignacio Moreno Yagüe optará a la Secretaría General de Podemos Sevilla

10/04/2018 - 18:32

El parlamentario andaluz de Podemos Juan Moreno Yagüe participará en las primarias de Podemos Sevilla para liderar esta formación, según ha acordado este martes un amplio equipo de militantes y activistas de Sevilla en un acto celebrado en el Cortijo del Alamillo.

SEVILLA, 10 (EUROPA PRESS)

Según ha informado en una nota de prensa, Moreno Yagüe aspirará de este modo a la Secretaría General de la formación, y estará respaldado por un nutrido grupo de personas para integrar el futuro Consejo Ciudadano; un puesto que disputará a Susana Serrano, actual portavoz de Participa en el Ayuntamiento de la capital.

La candidatura ha sido promovida por militantes que pertenecen a la gran mayoría de los círculos de Podemos en la capital y que "llevan trabajando desde hace un año para conformar un equipo que refleje la diversidad y la pluralidad existente dentro de esta organización, a la vez que busca fortalecerla a partir de la unidad de su militancia".

En este sentido, desde el equipo promotor de la iniciativa se destaca "el compromiso de las personas integrantes con dotar de un nuevo y renovado impulso a la acción política y organizativa de Podemos Sevilla y de sus círculos".

En el acto, Moreno Yagüe ha avanzado los contenidos de los documentos político y organizativo con los que se presenta a la Secretaría General de la ciudad hispalense.

Así, en el plano organizativo, esta candidatura tiene como objetivos, por un lado, "revitalizar" los círculos, nexo de conexión entre la sociedad civil y el partido, que trabajarán coordinados y con recursos suficientes, y fomentar la participación real y vinculante de la militancia, "estableciendo mecanismos de comunicación y de decisiónacordes a las circunstancias de todas las personas participantes, de una u otra forma, con el partido". "De esta manera, la organización se fortalecerá para acometer todo el trabajo que tendrá que realizar en el futuro", agrega.

En cuanto al plano político, la candidatura pretende colocar a Podemos Sevilla como "un actor importante en el panorama político municipal".

A través del diálogo y la colaboración con los diferentes agentes de la sociedad civil, construirá un proyecto que "ilusione y genere confianza a ese segmento de la población que quiere avances en la ciudad, que está preocupada por la sostenibilidad económica y medioambiental, que quiere unos servicios municipales públicos y de calidad, que espera una administración local comprometida con la igualdad de género, que no quiere seguir viendo como la juventud tiene que abandonar la ciudad porque no tienen futuro aquí, que no soporta como tres de nuestros barrios están entre los cinco con menor renta de todo el país".

Con todo, busca que Sevilla "sea una ciudad de referencia en cultura, creatividad y conocimiento, y que esté a la vanguardia en el desarrollo de la industria de energías renovables y en la eficiencia energética de los países del sur".

La elección de las 17 personas que formarán parte de esta candidatura ha comenzado en este mismo martes mediante una votación presencial, y continuará este miércoles en la sede del Círculo Nervión-San Pablo-Santa Justa 'La Moraita', situada en la calle Pérez Hervás.

PERFIL DEL MORENO YAGÜE

Juan Ignacio Moreno de Acevedo Yagüe cumplirá 45 años el próximo mes de mayo. Es activista, abogado y, desde 2015, diputado en el Parlamento de Andalucía por Sevilla, donde ocupa la vicepresidencia tercera de la Mesa. Está especializado en Banca, Mercantil, Civil, Penal, Constitucional, anticorrupción y formas de democracia avanzadas.

Autor de la querella que sentó al exvicepresidente Rodrigo Rato ante los tribunales, en su labor en las instituciones ha destacado como impulsor y redactor de leyes que se están debatiendo en numerosos parlamentos autonómicos como la Ley de Cuentas Claras, la Ley de Oficina Anticorrupción, la Ley de Titulizaciones Hipotecarias o reformas de reglamentos parlamentarios para favorecer la participación directa de la ciudadanía en la toma de decisiones políticas.

Su objetivo al encabezar este nuevo proyecto pasa por hacer de Podemos Sevilla "una referencia a nivel nacional por sus formas de actuación, sus formas de participación y su transparencia". "Devolver la ilusión a la última esperanza de la izquierda, conseguir que todos creemos un engranaje que nos permita diseñar y construir el más avanzado y efectivo instrumento político posible a nivel municipal", agrega antes de apuntar que su objetivo es "hacer de Podemos lo que esperamos".