Maíllo dice que el informe del Defensor del Pueblo andaluz es "una enmienda a la totalidad" a la gestión de Susana Díaz

10/04/2018 - 18:48

El coordinador general de IULV-CA, Antonio Maíllo, ha asegurado este martes que el informe anual presentado por el Defensor del Pueblo andaluz, Jesús Maeztu, es una "enmienda a la totalidad" al gobierno de Susana Díaz, a su "falso relato triunfante y a su gestión", porque "es la plasmación de las denuncias que múltiples organizaciones sociales llevamos advirtiendo desde hace años y que de la crisis no se está saliendo ni se está notando en las familias andaluzas".

SEVILLA, 10 (EUROPA PRESS)

En un comunicado, Maíllo ha señalado que "frente al relato triunfante" del gobierno de Susana Díaz, "se impone la realidad" con el informe del Defensor en el que "se refleja la ruptura social que vive Andalucía, con brecha brutal y un desempleo que no cesa".

A su juicio, el informe del Defensor evidencia que "la contención del gasto de las administraciones fruto de la política de austeridad, nos ha llevado a una situación de absoluta desigualdad". Una política de austeridad "impuesta por el marco europeo y español" pero que además ha contado con un Gobierno andaluz que "no lo ha hecho bien, que no ha gestionado y que ha cometido muchos errores no ejecutando el presupuesto social".

Así, para Maíllo, el informe del Defensor es una "enmienda a la totalidad" de un gobierno, el de Susana Díaz, "que sólo invierte en propaganda" y "muestra la diferencia entre lo que el Gobierno de la Junta pregona, junto a quienes se pliegan a pregonarlo; y lo que otros percibimos en la realidad social andaluza".