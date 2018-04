Fermín Muguruza, que presenta nuevo álbum en mayo en Santiago: "Es el disco más duro que he hecho desde hace 20 años"

10/04/2018 - 20:04

Reivindica las canciones "de urgencia" como la que contiene el grito "Barcelona antifeixista" para contar lo que pasaba el 1-O

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 10 (EUROPA PRESS)

"Este es el disco más duro que he hecho desde 'Ireki Ateak' con Dut hace veinte años. Tiene un sonido muy bestia, muy industrial, incluso difícil para determinado público que me sigue". Así define Fermín Muguruza su nuevo trabajo, 'B-Map 1917 + 100', que presentará el próximo 26 de mayo en la sala Capitol de Santiago de Compostela.

El nuevo álbum proyecta la sombra del centenario de la Revolución Rusa sobre diez zonas geográficas distintas del planeta, todas ellas alrededor de ciudades cuyo nombre empieza por la letra B: Bilbao, Barcelona, Beirut, Buenos Aires, Brazzaville, Belfast, Berlín, Bogotá, Belgrado y Baton Rouge.

"Diez callejeros músico-político-emocionales a partir de los cuales Fermín Muguruza mapea el rugido de la indignación, la convulsión y la revolución en el mundo actual", según destacan sus promotores, que han difundido una entrevista en la cual Muguruza afirma que "si alguien se pensaba" que su evolución había terminado "estaba equivocado".

En esta ocasión, el músico vasco se alía con el dúo barcelonés de electrónica de combate The Suicide of Western Culture, para facturar lo que para muchos críticos ha sido uno de los mejores discos de 2017.

"Ellos querían hacer un single, un par de canciones conmigo. Como todo esto coincidió con mi estancia en Barcelona gracias a la residencia en Fabra i Coats con el proyecto Black is Beltza, quedamos de nuevo allí y empezamos a darle vueltas al par de canciones que me habían enseñado, a ver qué salía", explica en la entrevista.

CANCIONES DE URGENCIA

"La canción 'Barcelona, Sant Andreu' no teníamos pensado sacarla tan pronto. Pero el fin de semana justo antes del 1 de octubre me escribió Miqui de Suicide y me dijo 'qué pena que no tengamos aún acabada esta canción, con el grito de 'Barcelona antifeixista', porque sería el momento de lanzarla justo ahora'. Se me encendió una luz: '¡Cómo, es que esta canción hay que sacarla ahora!. No podemos esperar", expone.

Muguruza pensaba que había "que contar" lo que estaba pasando en Cataluña y que esa fuese "una aportación" desde su punto de vista. "Que la gente se anime y vaya a votar, que utilice su derecho a expresarse'. En dos días, Juanjo ya tenía el vídeo. A mí esa idea de canciones de urgencia me parece interesantísima y muy potente", rememora.

Con las facilidades para crear y compartir música que existen actualmente, el artista considera que "es cada vez más posible" y se remite a una una cita de John Lennon "cuando dijo que le gustaría hacer canciones como si de noticias de un periódico se tratara".

"LAS TRES B"

Sobre 'B-Map 1917 + 100', expone que estaba trabajando para 'Al Jazeera' con una serie de documentales sobre música árabe y que por entonces se instaló en Beirut.

"Uno de los representantes de la cadena me dijo que hubo un tiempo en el que tres ciudades del mundo eran las que más información promovían: Beirut, Bilbao y Belfast", recuerda.

"Las tres B de las noticias. Yo caí en que había y hay otras ciudades que empezaban por B cuyos conflictos también despiertan mucho interés periodístico: Barcelona, Berlín... Descubrí un mapa muy interesante alrededor de la letra B", llama la atención.

Por otro lado, reflexiona sobre que "la letra B es como de la otra cara de la realidad, es la contracalle/kontrakalea". "Ironía del destino, ese también es el nombre de la calle donde habito; y la Kontrabanda o la Kontrakantxa, nombres de bandas que me han acompañado en distintas giras", resalta.

TRES COLABORACIONES

Hay tres colaboraciones en el disco: Safaa Hathot, una rapera palestina que aporta la introducción en árabe en 'Beirut Never Dies', Malena D'Alessio en 'Buenos Aires Gernika Jai Alai' y Marala, un trío femenino catalán que cantan el 'Txoria Txori' de Joxean Artze y Mikel Laboa al principio de la canción sobre Barcelona.

En un álbum que presenta como "muy completo" y "ambicioso", Muguruza advierte de que lo que quieren contar "no es solo a partir de la letra y de la música", sino "también a partir de la estética y de las imágenes que acompañan a cada canción, que tienen todas su propio videoclip".

En resumen, Fermín Muguruza asegura no saber "si faltan más canciones que expliquen la realidad", pero indica que él intenta buscarlas. "Me parece necesario o, como mínimo, una cosa que yo sí necesito", concluye.