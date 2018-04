La ATME reitera a Defensa la necesidad de conciliación familiar de los militares tras la sanción a una madre

10/04/2018 - 20:16

La Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME) ha reiterado a los mandos de personal de los distintos ejércitos y a los encargados de personal del Ministerio de Defensa, la necesidad de que los militares puedan conciliar su vida profesional y familiar, tras el caso de una madre destinada en el Tercio de la Legión Juan de Austria, desplegado en Viator (Almería) que fue sancionada por solicitar acudir a un desfile más tarde para poder cuidar de su hija de dos años.

ALMERÍA, 10 (EUROPA PRESS)

"Este tipo de actuaciones tienen que acabarse ya. Son personas junto con sus familias las que sufren el calvario de pedir medidas de conciliación familiar y acucian los constantes problemas que le surgen en las unidades", ha manifestado la asociación militar a través de un comunicado, al tiempo que ha insistido en que los "problemas" para el personal militar a la hora de solicitar medidas para la conciliación profesional y familiar son "una práctica habitual en algunas unidades" provocando la "vulneración" de este derecho.

La asociación ha narrado que a la mujer militar "se le ordenó" acudir a un desfile a pesar de que ella "intentó razonar que al estar su marido y ella implicados en el desfile no tenían con quien dejar a su hija menor de dos años". Ha argumentado, además, que por ese motivo tenía la reducción de jornada por cuidado de un hijo menor de cuatro años. De esta manera, ha solicitado poder ir más tarde "para que la menor no pasara tantas horas de frío y se lo denegaron", de hecho, según la asociación, "le instaron a que dejara a su hija en las gradas con cualquiera como solución".

Tras esto, ha recibido una notificación de que iban a sancionarla y sus altos mandos le dijeron: "¿Qué prefirieres que te sancione o que tu hija no pase frío?". La ATME ha asegurado que estos mandos "no tomaron acción alguna" a pesar de que eran conocedores de la situación de la madre y procedieron a sancionarla con tres días de sueldo. "Por desgracia no son casos aislados", ha aseverado la organización.

Por todo ello, la asociación ha denunciado que la madre que recibió la sanción "se encuentra en una situación de continua hostilidad" por "defender el legítimo derecho de cuidar a su hija" y el gabinete jurídico de la ATME "ya está trabajando en el Contencioso-Disciplinario por la sanción impuesta a nuestra compañera". "El colchón de las necesidades del servicio no puede ser una constante excusa para que se vulneren los derechos de los militares en la conciliación familiar", ha concluido la organización.