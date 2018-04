Los socialistas cuestionan la financiación europea al gas en Canarias y no obtienen apoyos para pedir su retirada

11/04/2018 - 13:23

El diputado del Grupo Socialista Canario Gustavo Matos ha defendido este miércoles una Proposición No de Ley (PNL) para solicitar a Europa la retirada de las líneas de financiación para proyectos gasísticos en Canarias, que no ha podido salir adelante al no contar con el apoyo mayoritario de la Cámara regional.

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 11 (EUROPA PRESS)

Matos ha justificado esta PNL en que se trata de una empresa privada, que con inversión pública del Banco Europeo de Inversiones (BEI), pretende introducir el gas en el archipiélago, cuestión que consideró "va en contra" de objetivos expuestos por la Unión Europea (UE) en su lucha contra el cambio climático como es la reducción de los gases contaminantes.

En este sentido, ha cuestionado que haya 125 millones de euros para financiar unas infraestructuras e introducir el gas ciudad en Canarias, donde "no lo quiere nadie". "¿Quién quiere el gas ciudad en Canarias? A parte del Gobierno de Canarias, el fondo buitre y el BEI, poco más. Los ciudadanos de Canarias tienen derecho a decidir", apuntilló.

Asimismo, matizó que su partido ha decidido, tras mantener un debate interno, "decir no al gas ciudad" a pesar de que años atrás sí lo apoyaban. "El PSOE en Canarias dice hoy no al gas, hemos dicho sí al gas en el pasado, correcto, cuando hemos considerado que era una solución, hoy consideramos que no lo es", apostilló.

Ante esta PNL presentada por los socialistas, el diputado de Coalición Canaria (CC) José Miguel Ruano acusó a Matos de que el objetivo de la misma "no es tener un debate energético" como proponen los nacionalistas. En este sentido, Ruano le espetó que si se quiere hablar de cuál es la energía de respaldo para la implantación de las renovables, se debe tener dicho debate.

Para el nacionalista la pretensión de los socialistas de pedir al BEI la retirada de financiación, les llevaría al "ridículo porque sería decirle a Europa que no financie políticas que la misma UE ha instrumentado de manera muy concreta".

Por su parte, el diputado del Grupo Popular José Tomás Estelella consideró que la PNL está "fuera de lugar", ya que acusó a los socialistas de querer "eliminar una fuente de energía de un plumazo y ni siquiera" querer debatir, al tiempo que le preguntó si cree que "esta línea de financiación se da a la ligera".

Añadió que el PP apuesta por la máxima penetración de energías renovables y prefiere una energía de respaldo menos contaminante que la actual.

El diputado por Agrupación Socialista Gomera (ASG), José Ramón Ramos Chinea, por su parte, si bien aseguró que no creen que el gas sea la apuesta "clara" para Canarias, sí que también criticó la PNL de los socialistas al entender que pueden "cerrarse puertas" si se solicita la retirada de la financiación.

Finalmente, el diputado de Nueva Canarias (NC) Luis Alberto Campos, centró su intervención en atacar la "contradicción enorme" en la que cae el BEI a financiar este tipo de proyectos en relación a su lucha contra el cambio climático, de ahí que consideró que sería "bueno" que Canarias le dijera a las instituciones europeas que en el archipiélago se "apuesta por las energías renovables".

El diputado de Podemos Manuel Marrero concluyó avisándole al Gobierno de Canarias de que con "el gas no solo no tienen razón, sino que tampoco tienen suerte" en relación a las sentencias del Tribunal Supremo (TS) contra la regasificadora o la posición contraria de ayuntamientos y cabildos a su implantación, entre otros.