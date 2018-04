Málaga y la Costa del Sol, protagonistas del Iberian Second Home Summit que se celebra en Madrid el 31 de mayo

11/04/2018 - 13:28

Málaga y la Costa del Sol será protagonistas en la primera edición de Iberian Second Home Summit, un encuentro profesional que cuenta con la colaboración de la Asociación Provincial de Constructores y Promotores de Málaga (ACP) y en el que se analizarán los cambios del mercado turístico-residencial en los últimos años, con especial atención al nuevo perfil del comprador internacional y la digitalización del proceso de venta de la segunda residencia.

MÁLAGA, 11 (EUROPA PRESS)

Esta cita tendrá lugar en el Centro Convenciones Norte de Feria de Madrid el próximo 31 de mayo y contará con la participación como ponentes de más de una treintena de expertos nacionales e internacionales.

El mercado de la segunda residencia en Málaga y Costa del Sol no es ajeno a las transformaciones que se vienen registrando en el sector inmobiliario español, destacando la demanda de estos inmuebles por parte del comprador internacional.

Por ello, con la idea de analizar la nueva realidad del mercado turístico-residencial y las tendencias que definirán su futuro a corto y medio plazo, el Salón Inmobiliario Internacional de Madrid (SIMA) celebrará la primera edición de Iberian Second Home Summit.

La primera sesión --miércoles 31 de mayo, 10.00 horas-- lleva por titulo 'El ADN del comprador internacional actual'. Entre otros temas de interés, la sesión analizará cómo han cambiado las preferencias de este comprador tras la crisis, en qué se diferencia y asemeja con el demandante nacional y qué otros mercados alternativos a los hegemónicos están surgiendo.

El siguiente coloquio profundizará en los límites de las nuevas tecnologías como herramienta de ventas: cómo ha cambiado la comercialización del producto turístico-residencial en los últimos años o qué rol están jugando la tecnología y el marketing digital en esta transformación, además de presentar diversos casos de éxito, han precisado desde la organización en un comunicado.

El 'brexit' y sus efectos sobre el comprador británico se abordará en una de las mesas redondas previstas. Las consecuencias de la contracción de la demanda británica a corto plazo o los nuevos perfiles de los compradores serán algunas de las cuestiones que se pondrán encima de la mesa.

Portugal tendrá un papel estelar en el programa, con una sesión que analizará el creciente atractivo del producto residencial luso entre los compradores internacionales, en especial el centro de Lisboa y Oporto, además del Algarve, Alentejo, Troia y la costa lisboeta.

NUEVAS TENDENCIAS Y GRANDES CIUDADES

La primera sesión de la tarde tendrá como tema principal cómo la actual oferta se está adaptando a las necesidades del comprador internacional, si existe realmente un 'stock' obsoleto y qué nuevas tendencias constructivas definirán el producto turístico-residencial.

Las dos últimas sesiones del Iberian Second Home Summit abordarán, por una parte, el caso de las grandes ciudades como destino de compradores internacionales de vivienda de segunda residencia así como los factores para creer en una demanda internacional sostenible a largo plazo.

En la primera de estas sesiones se debatirá si las grandes urbes se están convirtiendo en una alternativa a la vivienda de costa o si Madrid, Barcelona, Málaga, Alicante o Valencia pueden adoptar el modelo de París y Londres. La segunda de las sesiones profundizará en si los actuales 'millenials' europeos serán los futuros compradores de vivienda de segunda residencia en España, si el sol y la playa continuarán siendo el principal argumento para seguir atrayendo demanda internacional o qué mercados emergentes están empezando a interesarse por el mercado ibérico.

Hasta el momento han confirmado su participación como ponentes representantes nacionales e internacionales de empresas y entidades líderes del sector, caso de Marc Pritchard, sales & marketing director de Taylor Wimpey; la presidenta de TM Grupo Inmobiliario, Ángeles Serna, Alfredo Millá, CEO y fundador de Sonneil; Carlos Rentalo, coach inmobiliario de carlosrentalo.com; Peter Robinson, CEO de la Association of International Property Professionals (AIPP); el managing director de A place in the Sun, Andy Bridge o Peter Esders, legal director and solicitor de Judicare.

Asimismo, se contará con Antonio Gil Machado, de Vida Imobiliaria e Iberian Property; Pedro Fontainas, Managing Director de Associaçao Portuguesa de Resorts (APR); el vicepresidente ejecutivo de Associaçao Portuguesa de Promotorese Investidores Imobiliarios, Hugo Santos; Ricardo Sousa, CEO de Century 21; Aniceto Viegas, director general de Avenue; y José Antonio Granero, socio fundador de CGR Arquitectos.