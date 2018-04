El Parlamento de Canarias reclama al Estado el pago de la deuda en Carreteras y la firma del nuevo convenio

El Parlamento de Canarias ha reclamado este miércoles por unanimidad reclamar al Gobierno de España el reintegro de las cantidades adeudadas por el Convenio de Carreteras Canarias-Estado 2006-2017 y la firma del Convenio 2018-2025.

La diputada Socorro Beato Castellano (CC) hizo especial hincapié en que hay varias sentencias que apoyan las tesis canarias y que las mismas "son categóricas" sobre fuerzas vinculantes del convenio.

"Y si el Estado no tenía crédito para cumplirlo debió negociar con Canarias. Hubo dinero para carreteras en otros sitios, para aeropuertos donde no hay aviones y para al AVE, pero no para las carreteras canarias", afirmó.

Aquí, dijo que es el Estado el que debe financiar las carreteras isleñas al ser de interés general. "Estos incumplimientos dieron lugar a la ralentización y la paralización de esas obras", aclaró.

Por su parte, Beato entendió que no es sólo ya una cuestión política o social, sino que son sentencias del más alto tribunal en España.

Desde el PSOE, Patricia Hernández se posicionó a favor de la PNL y defendió una enmienda a la iniciativa, al tiempo que incidió en la urgencia de firmar un nuevo Convenio de Carreteras.

En cuanto a la enmienda, rechazada por parte de CC, señaló que lo que pretendía es que cuando se pacte un calendario se cumpla, ya que es porque hay un trabajo previo en base a unas prioridades y cantidades. "Lo que no puede ser es que alguien vaya a Madrid a saltarse esas prioridades y que ambos lo incumplan", aseveró la socialista.

Para Podemos, la diputada Natividad Arnáiz explicó que no hay que culpar a Madrid por los atascos en las islas, ya que, entendió, éstos se deben a no mantener una política eficaz desde Canarias.

"INFRAFINANCIACIÓN", "OLVIDO" Y "DISCRIMINACIÓN"

Jesús Ramón Ramos, del Grupo Mixto, se mostró se acuerdo con la iniciativa y añadió que hasta ahora lo único que Canarias ha sentido ha sido "infrafinanciación", "olvido" y "discriminación".

"Hemos sido víctimas de impagos y retrasos injustificados por parte del Estado que han perjudicado a las carreteras y a la seguridad de nuestros ciudadanos", incidió.

La diputada de Nueva Canarias, María Esther González, declaró que para los convenios el PGE tiene 307,9 millones de euros, 108 millones para el convenio de las sentencias y el 200 millones para el nuevo convenio. "Eso significa --continuó--, que si es un convenio de seis años tendrá una dotación de 1.200 millones".

"Si hay PGE, existirán estos tres convenios, si no lo hay se pondrá en marcha el Plan B respecto a los decretos ley", recordó la nacionalista, que se mostró en contra de la enmienda del PSOE para que no hayan obras fuera del convenio.

Finalmente, desde el PP, Miguel Jorge Blanco observó que es razonable no admitir la enmienda socialista para que puedan haber obras no incluidas en caso de que fuera necesario.