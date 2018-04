Madrid. el pp propone una medalla de honor de madrid para la policía municipal

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, anunció este miércoles que el Grupo Popular se va a dirigir a la alcaldesa, Manuela Carmena, para que una de las Medallas de Honor de la ciudad que se entregan en el acto institucional de San Isidro sea para la Policía Municipal.

En declaraciones a la salida del Pleno extraordinario en el que se hizo entrega de las medallas de Hijos Adoptivos de la ciudad al cineasta Pedro Almodóvar y el cantautor Raphael, Almeida añadió que, en caso de que Carmena no acepte la sugerencia del PP (este grupo sí está de acuerdo con las propuestas que se le han trasladado desde el Gobierno municipal), presentará una proposición en el Pleno ordinario de abril convencido de que se aprobará "de forma mayoritaria" con el voto del PSOE.

Almeida quiso matizar que la propuesta no es "ya sólo por Lavapiés", sino por el "impagable servicio" que ha prestado la Policía Municipal durante toda su existencia, pero precisó que una de las muestras de éste sería el intento de dos agentes de salvar la vida al mantero Mame Mbayé, de cuya muerte se culpó inicialmente a una persecución policial, sin que el Gobierno municipal lo desmintiera hasta el día siguiente. "No puede haber reparos, no puede haber excusas", emplazó, en el homenaje a "nuestra Policía, la Policía de todos".

Para el portavoz popular, "es el momento de que se exprese el apoyo inequívoco de toda la Corporación" a la Policía, para que refleje el "clamor mayoritario de la sociedad", y "nadie podrá oponerse salvo por motivos sectarios". En esa línea, dijo que cree que Carmena aceptará la propuesta, porque si no hiciera "tendría que hacérselo mirar", pero en último caso apuntó que "tendrá que acatar la voluntad del Pleno".

