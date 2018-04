La renta para las ayudas municipales a libros y material didáctico aumenta hasta los 10.000 euros

11/04/2018 - 13:57

El Ayuntamiento de Logroño, en su sesión de este miércoles de la Junta de Gobierno Local, ha aprobado las bases reguladoras de las ayudas económicas para libros y material didáctico a alumnos de segundo ciclo de Educación Infantil y la convocatoria pública para el curso 2018-19, para lo que se autoriza un gasto de 70.000 euros, igual que en ejercicios anteriores.

LOGROÑO, 11 (EUROPA PRESS)

Como ha detallado el portavoz del equipo de Gobierno municipal, Miguel Sainz, la cuantía de las ayudas asciende a 60 euros (cifra que se ha aumentado progresivamente en los últimos años) y el umbral de renta para solicitar la ayuda aumenta hasta los 10.000 euros (el curso pasado era de 9.000 euros y en 2011 de 5.000 euros) con el fin de que haya más beneficiarios.

Los requisitos de los solicitantes son que esté empadronada en Logroño toda la unidad familiar; estar escolarizado en la etapa de 2º ciclo de Educación Infantil en centros educativos de Logroño sostenidos con fondos públicos en el curso para el que se adjudican las ayudas; no gozar de ayudas similares de otras instituciones o entidades; no ser deudor de la hacienda municipal; y que la renta per cápita de la unidad familiar no supere el umbral máximo de 10.000 euros en 2016.

Entre los criterios de adjudicación figuran la situación económica y se tendrá en cuenta positivamente la situación familiar (familia numerosa -incluidos los niños en acogida-, familia monoparental o algún miembro con discapacidad).

Las solicitudes se realizarán en el servicio 010 o en cualquiera de los lugares previstos por la ley y el plazo de solicitud será de 15 días hábiles a partir de su publicación en el BOR.

El abono de las ayudas se realizará mediante un vale canjeable en cualquier librería de la ciudad para adquirir libros y material didáctico, que caducarán el último día de 2018.

Sainz ha recordado que, en el curso 2017-2018, fueron 1.159 ayudas de 60 euros por un importe total de 69.540 euros; el curso 2016-2017 se destinaron 63.660 euros para 1.061 ayudas de 60 euros; en 2015-2016, se otorgaron 49.150 euros para 983 ayudas, cada una de ellas de 50 euros; y el número de ayudas en el curso 2014-2015 fue de 858 y en el curso 2013-14 se concedieron 823 ayudas.

VENTA AMBULANTE EN FIESTAS.

Por otro lado, se ha aprobado el pliego de condiciones para la concesión de autorizaciones de ocupación de espacios en la vía pública por puestos de venta ambulante para las fiestas de San Bernabé y San Mateo en el Paseo de Las Norias.

Este año, entre las principales novedades destaca que las asociaciones adjudicatarias deberán presentar ante la CHE (Confederación Hidrográfica del Ebro) una declaración responsable para actuaciones en zonas con riesgo de inundación.

Además, cada Junta Directiva únicamente podrá presentar una asociación, en caso de que en distintas asociaciones tuvieran la misma Junta o coincidieran en algún miembro, se procederá a la exclusión de todas las solicitudes.

Además, entre las principales condiciones destacan la obligación de presentar las solicitudes de forma telemática, a través de la sede electrónica del Ayuntamiento, en www.logroño.es; y se amplían las dimensiones de los puestos y se elimina el tramo situado más al oeste.

De este modo, el número de puestos para 2018 será de 106, y cada uno tendrá unas dimensiones de 4x3 metros. Únicamente se adjudicará un puesto por persona. El listado de interesados se presentará con un número de orden correlativo que será tenido en cuenta a la hora de adjudicación de los puestos.

En la solicitud, cada asociación tendrá la posibilidad de incluir a 10 socios interesados, en lugar de los 12 del año pasado. La Policía Local velará por el cumplimiento del pliego. En caso de que se produzca alguna denuncia contra una asociación, ésta perderá un puesto para la siguiente feria.

El Ayuntamiento realizará una preinstalación eléctrica para poder dotar de iluminación a los puestos. Este será el único medio permitido para disponer de energía eléctrica. El plazo de presentación de solicitudes será, para San Bernabé, diez días hábiles a partir del día siguiente al de la publicación del anuncio, y , para San Mateo, entre el 9 y el 18 de julio de 2018, ambos inclusive.

UPL.

Por último, se ha dado el visto bueno a suscribir el convenio de colaboración con la Universidad Popular de Logroño (UPL) para la realización del programa de actividades, cursos y talleres de formación no reglada por un importe de 52.500 euros, misma cifra que en ejercicios anteriores. Este convenio tiene vigencia durante 2018.

Esta asociación desarrolla su programa de actividades, cursos y talleres, principalmente, en el Centro municipal de enseñanzas no regladas 'Julio Luis Fernández Sevilla', cedido por el Ayuntamiento de Logroño.

"La colaboración con la Universidad Popular supone una apuesta por la extensión de la cultura a toda la sociedad porque la actividad de esta asociación da respuesta a la inquietud intelectual de muchos logroñeses que no han tenido oportunidad de acceder a estudios avanzados o desean ampliar y actualizar sus conocimientos", ha concluido Miguel Sainz.