Domènech ve a Catalá sin "un máster en resolución política" cuando critica el lazo amarillo

11/04/2018 - 14:07

El líder de los comuns y nuevo secretario general de Podem, Xavier Domènech, ha replicado con ironía a las críticas el ministro de Justicia, Rafael Catalá, sobre el lazo amarillo que lucen diputados independentistas en el Congreso afirmando que el ministro "no tiene un máster en resolución política".

BARCELONA, 11 (EUROPA PRESS)

Lo ha dicho este miércoles en su primera rueda de prensa como secretario general de la formación morada, después de que Catalá tachara de ofensivo el lazo amarillo que pide la liberación de dirigentes políticos catalanes: "Ese lazo es ofensivo porque dice que hay presos políticos en España, y no los hay, lo que hay son políticos presos".

"No sé si Catalá tiene un máster, pero seguro que no se ha sacado un máster en resolución de conflictos ni un máster en cómo hacer política. No puede crear conflictos donde no los hay", ha zanjado Domènech en relación a la polémica sobre la legitimidad del máster de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes.

Sobre la detención el martes de personas vinculadas a los Comités de Defensa de la República (CDR), ha explicado que lo que está sucediendo en España "es gravísimo y hace mucho tiempo que lo es", y se ha referido a las acciones legales contra raperos, exposiciones de fotografía y libros.

"Hemos llegado a un nivel de judicialización de la protesta imputando delitos que es gravísimo", ha dicho y ha reiterado que, en el caso de las detenciones del martes, se está banalizando el delito que se imputa a los detenidos --el de terrorismo-- y considera que es una falta de respeto a las víctimas del terrorismo.