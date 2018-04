PP tras rechazo del recurso de Delegación contra Oficina Antifraude dice respetar "todas las sentencias judiciales"

11/04/2018 - 14:08

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha asegurado este miércoles que su formación respeta "todas las sentencias judiciales", y no "como el equipo de Gobierno", tras conocer que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha dado vía libre a la Oficina Antifraude municipal tras rechazar integralmente el recurso presentado por la Delegación de Gobierno contra el acuerdo de Pleno del 23 de diciembre de 2016 y que había derivado en medidas cautelares.

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)

La sentencia, fechada el pasado 3 de abril, establece que la Oficina, dirigida por el magistrado Carlos Granados, entrará en vigor con todas sus funciones, atribuciones y organización. El recurso presentado por Delegación de Gobierno apuntaba a una presunta "invasión de competencias atribuidas a otros órganos" del Consistorio, como la Intervención General y la Inspección General de Servicios.

"Respetamos todas las sentencias judiciales; no somos como el equipo de Gobierno que las acata o no las acata en función de si le gusta o no el fallo", ha remachado Almeida, quien ha precisado que tienen "una posición distinta" a la Oficina, pero que "esa sentencia se tendrá que acatar".

Sobre la interposición de recurso, ha indicado que le corresponde a la Delegación del Gobierno.