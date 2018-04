Puig sobre la denuncia del PP por la financiación de PSPV: "El PP bastante haría con pedir perdón por lo que ha robado"

11/04/2018 - 14:11

El presidente de la Generalitat y secretario general del PSPV-PSOE, Ximo Puig, ha considerado este miércoles, preguntado por la denuncia presentada por el PP ante la Fiscalía en Alicante por la presunta financiación irregular del PSPV, que los 'populares' "bastante harían con pedir perdón a los valencianos por lo que han robado".

VALÈNCIA, 11 (EUROPA PRESS)

Asimismo, ha señalado que "el PP lo único que pretende es instalar en el barro la política porque sabe que no va a poder salir de otra manera". Puig se ha pronunciado de este modo en la rueda de prensa ofrecida tras presidir la reunión del consejo de dirección de la Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio, preguntado por dicha denuncia.

"No puedo hacer una valoración de algo que desconozco absolutamente", ha respondido el responsable autonómico, que ha afirmado a continuación que "el Partido Popular bastante haría con pedir perdón a los valencianos por lo que ha robado".

Respecto a la presunta financiación irregular del PSPV entre los años 2007 y 2011, Ximo Puig ha manifestado que sigue considerando lo que ha dicho "desde el principio" sobre este tema.

Así, ha apuntado que los miembros de esta formación investigan "cualquier indicio de cualquier irregularidad", que están "abiertos a aportar a la justicia" lo que esté a su disposición y que ni critican "a los periodistas, ni a los jueces, ni a la policía".

"Tenemos un paradigma democrático radicalmente diferente al Partido Popular", ha dicho el jefe del Consell. "Nosotros vamos a colaborar cuando sepamos exactamente de qué se está hablando, cuando tengamos algún conocimiento por parte de la justicia", ha agregado.

Ximo Puig ha destacado que el PSPV "ya ha iniciado una investigación interna" de la que "cuando finalice" dará "máximo traslado" a los medios de comunicación, así como la "documentación correspondiente".

Igualmente, el responsable socialista, que ha recordado que la presunta financiación irregular de la que se habla es "una cuestión que viene de hace once años", ha subrayado que "se asumirán responsabilidades políticas" si se confirma que "alguien, en algún momento, hizo alguna cosa mal o hubo alguna irregularidad".

"Nosotros no tenemos ningún tipo de problema. Si finalmente alguien, en algún momento, hizo alguna cosa mal o hubo alguna irregularidad de cualquier tipo, evidentemente, se asumirán las responsabilidades políticas. Esa es nuestra manera de hacer", ha expuesto Puig.

DECISIONES

Tras ello, el presidente de la Generalitat ha aludido al PP y ha criticado que en la Comunitat Valenciana se dio "una situación terrible durante muchos años, concatenada y sistémica" sin que se tomara "ninguna decisión". Ximo Puig ha afirmado que, en cambio, los socialistas, "sin haber una cuestión ni sistémica ni haber ningún caso de corrupción" han "tomado decisiones".

"Hay una realidad que es indiscutible. No somos lo mismo cuando no actuamos de la misma manera. El PP lo único que pretende es instalar en el barro la política porque sabe que no va a poder salir de otra manera", ha asegurado el responsable autonómico.