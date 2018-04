Rosón (Somos): "No vamos a entrar en el juego de trileros del PP"

11/04/2018 - 14:11

El concejal de Economía del Ayuntamiento de Oviedo, Rubén Rosón, ha afirmado este miércoles que "hay voces" en los pasillos del Consistorio, que insinúan que la denuncia penal presentada por el PP contra Rosón por la contratación del stand de la FIDMA puede ser una estrategia del partido para "cambiar cromos" y así "presionar" a Somos para que retire la acusación contra el exjefe de gabinete del Ayuntamiento de Oviedo en los gobiernos del PP, Rodolfo Sánchez. Sin embargo, el edil ha afirmado que de ser esto cierto "no vamos a entrar en el juego de trileros del PP".

Rosón ha afirmado que no quieren creer que esta estrategia sea posible. "Son muy cutres, pero esperamos que no lleguen a tanto", ha añadido el edil. En relación con quién ha realizado tales insinuaciones, Rosón ha indicado que harán "oídos sordos" a las "conversaciones de pasillo" que les llegan, y no ha querido aclarar de quién provienen esos rumores.

Aún así el edil de Somos mantiene que "no cabe duda de que si ahora por ejemplo retirásemos la denuncia que pesa sobre Rodolfo Sánchez esta jugada sucia por el stand de la feria de muestras se perdería en el olvido".

"El PP pretende utilizar los tribunales de justicia para sus fines políticos", ha afirmado el concejal de Somos Oviedo. A su juicio, la denuncia presentada contra él por los contratos de FIDMA es una "artimaña" para "intentar poner y quitar" candidatos de otros partidos. "El PP ha medido los tiempos optando primero por una vía contenciosa y llegan ahora, antes de las elecciones, a la vía penal", ha añadido.

Para Rosón el PP "se ha inventado una historia en la que dice que mi concejalía amañó unos contratos para dárselos a unos amiguetes saltándose todas las leyes, que se fraccionaron todos los contratos, que los adjudicamos a dedo y que beneficiamos a simpatizantes de nuestro partido", ha explicado.

Sin embargo, el concejal ha afirmado que estas mismas personas y empresas "ya fueron años atrás contratado por el PP" para realizar "los mismos cometidos" por los que ahora "nos llevan a nosotros al juzgado".

Según Rosón, para montar el stand de Oviedo la concejalía de Economía propuso la aprobación de un gasto de 179.000 euros, divido en dos bloques. Uno sería para contratos artísticos y otro para expedientes de contratación de obras y servicios en el stand. El coste total, según datos aportados por Somos, ascendió a 175.391,96 euros.

Rosón ha explicado que cada contrato fue redactado "atendiendo a una tarea específica". El procedimiento, según él, fue el que desde servicios municipales se indicó. "Es el utilizado millones de veces por esta administración. Las jornadas de piano o de la zarzuela pasan por este tipo de contratación.

Rosón ha destacado que la denuncia contra él coincide con los procesos judiciales a los que se enfrentan el exconcejal de Urbanismo, Alberto Mortera, el exjefe de gabinete Rodolfo Sánchez, o Agustín Iglesias Caunedo. "Y también coincide con la sentencia que llevó a Agustín de Luis a la cárcel", ha añadido.

El concejal de Somos Oviedo ve una "evidente venganza improvisada" por parte del PP que dirige Iglesias Caunedo. "El PP de Oviedo nos ha llevado a los tribunales precisamente porque nosotros decidimos hace tiempo denunciar todos los tejemanejes del Ayuntamiento. Nos han llevado al juzgado por perseguir su corrupción, por una venganza evidente improvisada, aún sin tener ningún tipo de prueba", ha afirmado.

Rosón ha querido comparecer ante los medios antes de que el juzgado de lo Penal haya resuelto qué hacer con la denuncia. "En Oviedo gobernamos de otra forma, y eso implica dar explicaciones cuando hace falta y cuando no hace falta", ha afirmado.

ROSÓN PIDE LA DIMISIÓN DE CAUNEDO

Rubén Rosón ha insistido en que Agustín Iglesias Caunedo debería "dimitir". "Su partido lo acaba de apartar y él sigue aferrado al sillón municipal", ha afirmado. "Queremos una dimisión y que Caunedo deje de calentar el sillón municipal y de cobrar dinero público", ha añadido.

Además, ha pedido que, la presidenta del PP de Asturias, Mercedes Fernández, "sanee la corrupción del PP". "Algo que tenía que haber hecho hace dos años", ha concluido.