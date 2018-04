Un total de 32 artistas de once países, incluido Siria, participan en el XXVII Festival Womad de Cáceres

Soleá Morente, Orchestra Baobab, Omar Souleyman o Papaya, son algunos de los que sonarán en el certamen

Un total de 32 artistas procedentes de once países (Colombia, España, Estados Unidos, Francia, India, Malí, México, Namibia, Reino Unido, Senegal y Siria) se subirán a los escenarios del Festival Womad de Cáceres, que cumple su vigésimo séptima edición y que se celebrará del 10 al 13 de mayo en el casco antiguo de la ciudad, declarada Patrimonio de la Humanidad.

Del continente africano llegarán los ritmos de Elemotho Gaalelekwe, Hermanos Thioune, Orchestra Baobab y Oumou Sangaré; del otro lado del Atlántico los estadounidenses !!!chk chk chk y Red Baraat, los colombianos Canalón de Timbiquí y el dúo mexicano Sotomayor; Dot to Dot, MounQup y Sand Palace Art se convertirán, junto a lo españoles Enric Montefusco, Papaya, Soleá Morente y The Grampophone, en los representantes europeos, mientras que Siria tendrá como embajador a Omar Souleyman y de la lejana India vendrá a The Ska Vengers.

La música con denominación de origen extremeña también estará presente con seis bandas, El Pelujáncanu, Lino Suricato, Milo Ke Mandarini, Happy New Year & 3M, Liertango Extrem y Supertennis, que se suman a otros ocho grupos emergentes en la región que actuarán en el escenario del Instituto de la Juventud de Extremadura (IJEx) que se instalará en la plaza de Santa María. Estos ocho grupos seleccionados son Arte Unfly, Lejin, Paradise Key, Picatoste, R.A.I.N, RMD Beatmaker, Shoul & LibraLoggia y Subterráneos,

En total, veinte conciertos que llenarán la ciudad de ritmos de flamenco, folk, jazz, ska o rap, que se escucharán en este certamen del que, el año pasado, disfrutaron unas 150.000 personas a lo largo de las tres jornadas de conciertos, talleres, cine y otras actividades que completan la oferta de esta cita multicultural que atrae a miles de visitantes a la ciudad.

Los conciertos comenzarán el jueves, día 10, en la Plaza Mayor, a las 20,00 horas con la actuación de Milo Ke Mandarini, Lino Suricato, The Gramophone Allstars Band y The Ska Vengers, y el grupo que cerrará esta edición será Orchestra Baobab el sábado, día 12, a partir de la una de la noche en el escenario principal.

La programación se ha dado a conocer este miércoles con la presencia de la consejera de Cultura de la Junta de Extremadura, Leire Iglesias; la presidenta de la Diputación de Cáceres, Rosario Cordero; la alcaldesa de la ciudad, Elena Nevado; la directora del Consorcio Gran Teatro, Silvia González, y la directora de Womad España, Dania Dévora.

Dévora, que no ha querido resaltar la importancia de un artista por encima de otros porque "cada uno tiene su singularidad", sí ha indicado que la presencia del sirio Omar Souleyman "no es casual" ya que, a través de su música, el festival cacereño quiere mostrarse al mundo como un ejemplo de entendimiento y solidaridad.

La consejera de Cultura, que ha declarado pertenecer a la 'Generación Womad', ha reivindicado el "valor añadido" de este certamen multicultural que difunde valores de "participación, respeto y convivencia". Cordero, por su parte, ha destacado que Womad "es una marca importante que no es fácil concebir sin Cáceres", y Elena Nevado ha incidido en esa "unión simbiótica" del festival y la capital cacereña, que lo acoge ininterrumpidamente desde hace veintisiete años.

TALLERES, CINE, PALABRAS, MERCADO...

En esta edición de Womad no faltarán los talleres para adultos que se celebrarán en la plaza de San Jorge y para niños, que tendrán lugar en el Museo Casa Pedrilla. El cine también tiene un hueco con la proyección de tres largometrajes en la Filmoteca de Extremadura: 'Trop noire pour être française', 'Clando' y 'Nelson Mandela: the myth and me'.

La actividad denominada 'Mundo de palabras', que se incorporó hace tres años al certamen, también llegará este año para acercar la expresión hablada y sus manifestaciones literarias por distintos emplazamientos de la ciudad con una propuesta que pretende conjugar música y literatura.

Finalmente, las plazas del casco antiguo acogerán 19 puestos de artesanía del Mercado Global y también habrá puestos de Comidas del Mundo y un espacio para que las organizaciones no gubernamentales (ONGs) den a conocer sus proyectos. Además, se realizarán acciones encaminadas a la concienciación de la importancia de reciclar latas de bebidas.

Respecto al asunto del botellón que se celebra en la Plaza Mayor durante los conciertos ya que esos días se permite consumir bebidas en la vía pública, la directora del festival ha explicado que es un tema que "preocupa" y que las autoridades están trabajando para paliar esta situación. "Me gustaría que en el Womad solo se hablara de música", ha concluido.