Villares lembra un encontro de Albor con contrabandistas e Feijóo acúsao de "manchar" a súa biografía

11/04/2018 - 14:21

Feijóo quéixase de que Villares "impute delitos" valéndose da súa inmunidade e pregúntase se respectará a presunción de inocencia cando volva ser xuíz

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 11 (EUROPA PRESS)

O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, e o portavoz de En Marea, Luís Villares, protagonizaron este mércores un tenso debate, despois de que o maxistrado lucense referísese ao encontro mantido polo que fose titular do Goberno galego Gerardo Fernández Albor con contrabandistas en Portugal en 1984, durante un discurso no que denunciaba os "silencios cómplices" de Feijóo coas "cousas que pasan" no Partido Popular.

Os dous políticos enfrontáronse no marco dun debate durante a sesión de control da Cámara, despois do ataque do portavoz rupturista a Albor, tamén presidente de honra do PPdeG.

No que era a súa última quenda de pregunta durante unha intervención sobre infraestruturas, Villares considerou que Feijóo tampouco "é quen de levantar o seu silencio" para explicar por que "hai uns meses concedeu unha medalla a un Albor que levaba tres anos sen traballar".

"Facíao única e exclusivamente porque vostedes se dedican a comprar e vender silencios", manifestou, antes de sinalar o "feo" que, na súa opinión, é "reunirse en Portugal con capos do narcotráfico galego e despois, a día de hoxe, recibir unha medalla por eses feitos".

"MANCHA" A SÚA BIOGRAFÍA

Estas afirmacións foron censuradas polo presidente da Xunta, quen acusou a Villares de "manchar outra vez a biografía dun presidente da comunidade".

"Creo que o señor Albor non merece este tipo de comentarios e, sobre todo, non merece este tipo de tergiversación da verdade, da realidade e da historia", asegurou, nunha intervención na que se remitiu ás explicacións que o propio Albor ofreceu sobre este encontro na Cámara galega.

"Toda a oposición, puido dicir que o señor Albor pecase de inxenuidade, pero nunca admitiron ningún tipo de responsabilidade", defendeu.

Despois diso, o máximo mandatario autonómico afeoulle ao maxistrado en excedencia que "aínda que vivise dúas vidas", "non chegaría á altura da dignidade do señor Albor". Ademais, cuestionou a lexitimidade que pode ter o portavoz de En Marea para seguir exercendo a súa profesión de maxistrado após facer este tipo de afirmacións na Cámara."IMPUTAR" DELITOS "VALÉNDOSE" DA INMUNIDADE PARLAMENTARIA

En concreto, despois de que Villares volvese sinalar que Feijóo participaba no "encubrimento dun feito delituoso" por "revelación de segredos que están baixo sumario" por non dar a coñecer a identidade do delegado do Goberno "que lle pasou as fotos nas que aparece con Marcial Dorado", o presidente galego contraatacou.

Así, preguntoulle se cando volva á xudicatura dará "garantías de que vai respectar a presunción de inocencia da xente" após facer este tipo de afirmacións.

"Unha persona que calumnia e inxuria de forma continuada e constante, mesmo a persoas que cumpriron cen anos --en referencia a Gerardo Fernández Albor---... É capaz xa non de representar aos galegos, que na miña opinión creo que en ningún caso, senón de, ademais, impartir algo tan fundamental como é a xustiza?", cuestionou o presidente.

"Preocúpanos como deputado, preocúpanos porque vostede ten unha serie de responsabilidades, e imputa delitos de forma continuada, valéndose da súa inviolabilidade. É lamentable para calquera deputado da Cámara, pero para alguén que tenta impartir xustiza é para facer reflexionar respecto diso. É correcta a lexislación española en relación a este asunto? Vostede cando se vaia da Cámara, vainos a dar garantías de que vai respectar a presunción de inocencia?", preguntouse Feijóo.

"PROBLEMAS DE FALTA DE AUTORIDADE"

Núñez Feijóo, que lle afeou a Villares que no seu grupo "ninguén defende a ninguén" e deslizoulle que non se referiría á crise aberta en En Marea após o altercado protagonizado pola deputada Paula Quinteiro coa policía local de Santiago, pediulle ao maxistrado que non lle "utilice" para "resolver os problemas de falta de autoridade que ten no seu grupo".

"Seguimos observando con moita meticulosidade como van os acontecementos e como vostede sobe enteiros cada día en credibilidade, en rigor e en liderado, animámoslle a que prosiga esta escalada até o infinito", manifestou.