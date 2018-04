Madrid. la comunidad colabora en el cuidado de más de 18.000 personas con párkinson

11/04/2018 - 13:54

La Comunidad de Madrid participó este miércoles en los actos celebrados con motivo del Día Mundial del Parkinson, donde el consejero de Políticas Sociales y Familia, Carlos Izquierdo, recordó la colaboración del Gobierno regional con distintas asociaciones y entidades en el cuidado de más de 18.000 personas con párkinson en la región.

Izquierdo asistió a la entrega de los Premios al Reconocimiento de Parkinson Madrid 2017, celebrados en la sede de la Fundación ONCE con motivo del Día Mundial del Parkinson, que este año lleva como lema 'Lo que más me duele del Parkinson es cómo me miras'. También acudieron el viceconsejero de Humanización de la Asistencia Sanitaria, Fernando Prados; el director general de Fundación ONCE, José Luis Martínez Donoso, y la presidenta de la Asociación Parkinson Madrid, Ana María Marín.

Esta asociación entrega anualmente los premios a las entidades que destacan en el tratamiento de esta enfermedad. El premio meritorio fue entregado a la Escuela Madrileña de Salud "por contribuir al empoderamiento de las personas afectadas por esta enfermedad", según explicó Marín. Y el reconocimiento anual fue para el Equipo Deportivo Parkinson "por ser dignos representantes de los valores deportivos y un auténtico ejemplo de superación", agregó la presidenta de la Asociación Parkinson Madrid.

CADA VEZ MÁS PACIENTES

Izquierdo aseguró que la región "tiene un firme compromiso con las más de 18.000 personas diagnosticadas y colabora activamente con las asociaciones que buscan su bienestar". Asimismo, el consejero aseguró que el Gobierno regional trabaja "para ofrecer una atención cada vez más especializada, individualizada y que tenga un mayor componente sociosanitario".

En este sentido, la presidenta de la asociación anunció la puesta en marcha de una Mesa de Parkinson en Madrid en la que trabajarán conjuntamente la Administración, los profesionales médicos y los pacientes, lo que calificó como un "logro enorme", ya que "la atención a esta enfermedad es muy compleja", agregó.

Según informó la Asociación Parkinson Madrid, 2018 es el primer año en el que la región cuenta con un censo real de las personas con párkinson. Según los datos de la Consejería de Sanidad, en la Comunidad de Madrid hay más de 18.000 pacientes. Para la Sociedad Española de Neurología, el número de afectados se incrementará en los próximos años hasta llegar a duplicarse en 20 años debido a las mejoras en las técnicas de diagnóstico.

