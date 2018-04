Cs insta a ser "realistas" y advierte de que sin PGE es "difícil de imaginar" el 75% de descuento

11/04/2018 - 14:42

El portavoz parlamentario de Ciudadanos en Baleares, Xavier Pericay, ha instado a los partidos políticos a ser "realistas" y ha advertido de que sin unos Presupuestos Generales del Estado (PGE) es "difícil imaginar" el 75 por ciento de descuento para vuelos a la Península.

PALMA DE MALLORCA, 11 (EUROPA PRESS)

Precisamente, tras la Junta de Portavoces, Pericay ha expuesto que los PGE están en una situación que no se sabe si se podrán aprobar o no. "No está en nuestras manos la situación", ha indicado.

Respecto a la posible intención de los Comités de Defensa de la República (CDR) de bloquear el puerto de Barcelona para dejar sin avituallamiento a Baleares, Pericay ha asegurado que le parece "bien" que se aplique la ley con la detención de quien lo planteara.

"No podemos ir dejando que determinadas personas vayan en contra del interés general y que no busquen más que la ruptura de la convivencia que es lo que hacen con este tipo de actos contrarios al orden público", ha manifestado.