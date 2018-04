Zapatero asegura que el PSPV ofrecerá "claridad y transparencia" sobre la supuesta financiación irregular de campañas

11/04/2018 - 14:57

El expresidente del Gobierno y exsecretario general del PSOE José Luis Rodríguez Zapatero ha asegurado que el PSPV ofrecerá la "máxima claridad y transparencia" sobre la investigación en relación a una supuesta financiación irregular de las campañas de 2007 y 2011, y ha precisado que así, "de manera muy contundente", lo ha anunciado el 'president' de la Generalitat y líder de los socialistas valencianos, Ximo Puig.

ALICANTE, 11 (EUROPA PRESS)

Asimismo, Rodríguez Zapatero ha mostrado su confianza en Ximo Puig para adoptar decisiones si hay que exigir "consecuencias políticas". Por ello, ha pedido que se explique qué ocurrió y ha rechazado excusas sobre los supuestos "fines" que pueda perseguir el PP.

En atención a los medios en Elda (Alicante) este miércoles, Rodríguez Zapatero ha planteado que si hay una denuncia "hay que aclararla". "Me parece que es una escuela adecuada en democracia. Decir que estos persiguen no sé qué fines, no, explícate", ha afirmado el expresidente del Gobierno, que ve "entendible que pueda haber denuncias y que hay que aceptarlo así, sin darle un contenido más allá de eso".

Rodríguez Zapatero ha visitado Elda para asistir a la inauguración de la exhibición permanente de la vara de mando que perteneció al presidente de la II República Manuel Azaña y de la que la ciudad es custodia. En el acto ha estado presente la consellera de Justicia, Gabriela Bravo.

"Es lo que procede si hay una actuación judicial concretada", ha sostenido y ha mostrado su "confianza" en la Administración General del Estado, aunque "plena disposición tiene que haber por parte de todos", en referencia al PSPV y al propio Ximo Puig.

CONFIANZA EN PUIG

Sobre el presidente valenciano ha precisado: "Le conocen y habrá colaboración, responsabilidad, seriedad, transparencia en todo lo que pueda ser actuación judicial y si tiene que haber consecuencias políticas, lógicamente confío plenamente en Puig".

Rodríguez Zapatero ha subrayado que entre sus tareas no estaba la de tener responsabilidades en las campañas electorales, pero ha manifestado que "tiene que haber un análisis de los hechos que han sucedido, si es que hay una materia que pueda ser irregular, como tienen que ser estas cosas, con sosiego y tranquilidad".

"Es la grandeza de la democracia: que con todas sus imperfecciones, es un sistema que está abierto, todo se puede discutir, hablar, conocer, repasar y reevaluar", ha zanjado.