Virginia Pérez pide a la Junta que respete la sentencia del TC sobre la diferenciada y acabe su "persecución"

11/04/2018 - 15:03

Después de que el Tribunal Constitucional (TC) haya desestimado el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el PSOE contra la Ley Orgánica de 2013 para la mejora de la calidad educativa (LOMCE), una impugnación que incluía los conciertos a centros que separan a los alumnos por sexo, el PP de Sevilla ha reclamado al Gobierno andaluz de la socialista Susana Díaz que "ponga fin a su persecución" a la educación diferenciada y respete la "libertad" de las familias.

La presidenta del PP de Sevilla, Virginia Pérez, ha mostrado en un comunicado su "satisfacción por esta decisión del Tribunal Constitucional", adoptada por una mayoría de votos del pleno de dicha instancia, mediando el voto concurrente de la vicepresidenta del Tribunal, Encarnación Roca, y el voto particular discrepante de varios magistrados.

Y es que la sentencia del Constitucional, según recuerda Virginia Pérez, avala la educación diferenciada, da la razón a "una demanda de hace años de los padres de miles de niños sevillanos y de este partido" y "protege y garantiza una libertad, la de enseñanza, a la que la Junta lleva años atacando".

"De manera sucesiva, la Justicia han ido rectificando la persecución ideológica a la educación diferenciada. Sin embargo, esta actitud de la Junta y la retirada de los conciertos a estos centros ha generado una inadmisible incertidumbre entre los padres de estos centros a la hora de escolarizar a sus hijos en estos centros", ha avisado Virginia Pérez.

Según la presidenta popular, "no sólo se han producido sucesivas sentencias a favor de este modelo educativo, poniendo en evidencia así la postura de la Junta, sino que además, y a pesar de que las administración deben ser las mayores garantes de los derechos de los ciudadanos, el gobierno de Susana Díaz no sólo no ha protegido los derechos de estos padres sevillanos, sino que ha sido el responsable de su vulneración".

"En el PP de Sevilla hemos sido conscientes en todo momento de que desde la Junta de Andalucía se estaban vulnerando los derechos de estos padres negando los conciertos a estos centros. Por ello, desde el primer momento hemos presentado numerosas iniciativas parlamentarias para exigir una rectificación a la Junta y hemos mantenido encuentros con los padres y directores de estos centros para ayudarles en estas justas reivindicaciones".

"Desde el PP de Sevilla reclamamos que Susana Díaz no sólo respete esta sentencia, sino que la cumpla y que tras esta posición del Constitucional, la Junta ponga fin de una vez a esta persecución y el próximo curso los padres de los seis centros sevillanos de diferenciada puedan ejercer su libertad de elección con todas las garantías", asevera la presidenta de los populares sevillanos.