NNGG alerta de la "falta de apoyo" de Junta a centros de información juvenil, "especialmente en la provincia"

11/04/2018 - 15:27

Nuevas Generaciones (NNGG) del PP en Andalucía ha criticado la "falta de apoyo" de la Junta a la red de centros de información juvenil a nivel andaluz y "en particular en la provincia sevillana", donde de los 106 centros existentes "ninguno es de la Administración regional sino que, en su mayor parte, son soportados por los presupuestos municipales".

SEVILLA, 11 (EUROPA PRESS)

El presidente de NNGG de Andalucía, Enrique Rodríguez, y su homólogo en Sevilla, Pedro González, han recordado que el día 17 de abril se celebra el Día Europeo de la Información Juvenil. "Para Andalucía, esa jornada no será de celebración ya que muchos jóvenes no saben dónde acudir para obtener información que puede serles vital", señala.

Enrique Rodríguez ha indicado que en Andalucía "el 52 por ciento de los municipios no cuentan con ningún centro de información juvenil" y que en el 64 por ciento de los centros existentes no se puede tramitar el carné joven. "En el caso de la provincia de Sevilla, más del 20 por ciento de los municipios no tienen un centro de información juvenil y en más del 30 por ciento de ellos no se emite el carné joven", agrega.

De su lado, el presidente de NNGG Sevilla, Pedro González, ha subrayado que de los 106 centros de información juvenil existentes en la provincia "en ninguno participa la Junta", 88 dependen de los presupuestos de sus ayuntamientos, once son de asociaciones y sindicatos y siete del Ministerio de Defensa.

Según advierte, eso supone que la información que los jóvenes necesitan en materia de ocio, formación becas, salud o empleo "no llega a todos los jóvenes". "Una vez más se demuestra el nulo compromiso del Gobierno de Susana Díaz, del PSOE, con las políticas de Juventud. Una vez más, los ayuntamientos tienen que cubrir las carencias de la Junta", lamenta.

Además, desde Nuevas Generaciones se ha destacado que el Estatuto de Andalucía otorga a la Administración autonómica las competencias exclusivas en materia de Juventud y que, "tras 28 años de abandono, el Gobierno andaluz no se puede seguir escondiendo en los ayuntamientos y entidades para que estos ejerzan sus competencias".

Ante esta situación, el PP-A va a presentar una proposición no de ley en la que reclama la ampliación de la red de centros de información juvenil para que alcance al cien por cien de la población joven con una convocatoria por valor de cinco millones de euros para sufragar los gastos de funcionamiento e inversión en la creación y modernización de instalaciones. "Queremos una mejora integral de los servicios de información juvenil", concluye.