My Bloody Valentine, King Gizzard & The Lizard Wizard, Bad Sounds y eMe, incorporaciones de última hora de BBK Live

11/04/2018 - 15:28

El festival Bilbao BBK Live ha incorporado a última hora a su cartel a nuevos artistas como My Bloody Valentine, King Gizzard & The Lizard Wizard, Bad Sounds y eMe, cuando ya lo había dado por cerrado hace un par de meses con grandes nombres como Florence and the Machine, Gorillaz o The xx.

BILBAO, 11 (EUROPA PRESS)

El festival Bilbao BBK Live ha incorporado a última hora a su cartel a nuevos artistas como My Bloody Valentine, King Gizzard & The Lizard Wizard, Bad Sounds y eMe, cuando ya lo había dado por cerrado hace un par de meses con grandes nombres como Florence and the Machine, Gorillaz o The xx.

Según ha informado el Ayuntamiento de Bilbao, las nuevas incorporaciones son "una sorpresa" del festival que se celebrará del 12 al 14 de julio en Kobetamendi, en la capital vizcaína.

Kevin Shields, fundador de King Gizzard & The Lizard Wizard, comenzó el proyecto a mediados de los 80 y, desde la publicación del inmortal 'Loveless' en el 91, ha permanecido como una de las principales influencias del indie rock.

La organización destaca que, poseedores de una impronta "única e inimitable", definieron el shoegaze y alcanzaron cotas sónicas con las guitarras que "no se han vuelto a repetir". La formación se reunió tras 22 años para grabar un nuevo álbum y acaba de anunciar nuevo material discográfico, que se podrá escuchar ya en el Bilbao BBK Live.

El grupo de Melbourne, ya con una reputación que "toca techo", prometió cinco discos el pasado año y publicó el quinto el 30 de diciembre. "Este monstruo de siete cabezas es el grupo de rock psicodélico más molón del momento y cuenta con un directo demoledor, del que podremos disfrutar en fecha exclusiva en España", han asegurado los organizadores.

Por su parte, Bad Sounds, divertido quinteto británico liderado por los extravagantes hermanos Ewan y Callum, llegan a Kobetamendi con un directo de "pura energía que tritura al mismo tiempo a Beck, Prince y Beastie Boys". Según The Guardian, suenan como Rat Boy haciendo versiones de Tame Impala.

Por último, el festival suma a su cartel a la última sorpresa en irrumpir en la escena musical vasca, eMe, trío de synth pop con sugerente voz femenina, letras poéticas y arreglos cuidados al detalle.