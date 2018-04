Anvite critica el monumento inaugurado en Bayona, "una ofensa grave a las víctimas del terrorismo etarra"

11/04/2018 - 15:30

La Asociación Navarra de Víctimas del terrorismo de ETA (Anvite) ha criticado que el monumento inaugurado en Bayona, "ciudad hermanada con Pamplona", para conmemorar el desarme de ETA supone "una ofensa grave a todas las víctimas del terrorismo etarra, ya que utiliza el símbolo del hacha (aunque esta vez invertida) que, junto a la serpiente, representó a la banda terrorista que asesinó a más de 800 personas y causó miles de heridos".

PAMPLONA, 11 (EUROPA PRESS)

Según ha censurado Anvite en un comunicado, "en el acto de inauguración ni se nombró a las víctimas, ni se mencionaron los crímenes perpetrados por ETA".

La asociación ha indicado que "el alcalde de Bayona, Jean-René Etchegaray, estuvo acompañado en el acto de inauguración por Arnaldo Otegi", condenado en el caso Bateragune y "máxima autoridad actualmente de EH Bildu, formación que nunca ha condenado el terrorismo".

Para estas víctimas del terrorismo, "es inconcebible que, conociendo perfectamente lo que ha significado para ETA esa región del sur de Francia, ahora quede perpetuada su presencia mediante ese inmenso árbol que nace del filo de su hacha" .

Por estas razones, la Asociación Navarra de Víctimas del Terrorismo de ETA ha aplaudido la iniciativa de Covite de solicitar al presidente de Francia, Emmanuel Macron, que repruebe la colocación del monolito, ya que "el país vecino ha dado recientemente muestras de que sabe cómo honrar a las víctimas, en el funeral de Estado por el gendarme Arnaud Beltrame".

Por otro lado y "frente a los rumores de disolución de la banda terrorista ETA", Anvite coincide con los colectivos de víctimas que reclaman al Gobierno de España que dé la orden para "acabar de una vez y para siempre con dicha banda". "Que sean nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad quienes den el golpe definitivo y se conviertan en los protagonistas absolutos del final etarra", ha subrayado.

En opinión de Anvite, "a los terroristas no se les pide que se desarmen ni que se disuelvan, se les persigue y se acaba con ellos y esto es lo que las Fuerzas y Cuerpos de seguridad del Estado han estado haciendo durante muchos y lo que provocó el supuesto desarme en su momento".

Por último, ha explicado que "no podemos ni queremos entrar en el juego de los terroristas ni adoptar su lenguaje". "La violencia etarra no fue una guerra, no fue un conflicto, fue terrorismo puro y crudo y, como tal, hay que erradicarlo de una vez por todas", ha dicho.

En este sentido, ha recordado que "ni homenajes a los etarras ni blanqueamiento de la historia ni permitirles que sean ellos los que se disuelvan". "Que el Gobierno dé la orden y nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad continúen haciendo su magnífico trabajo", ha concluido.