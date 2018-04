Madrid. el psoe considera "tibias" las explicaciones de la crue sobre el máster de cifuentes

11/04/2018 - 15:18

El secretario regional del PSOE y diputado en la Asamblea de Madrid, José Manuel Franco, dijo hoy que las explicaciones que este miércoles ha ofrecido la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) sobre la investigación del máster de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, son "tibias".

A su juicio, los rectores no han dicho nada nuevo y ha insistido en lo que el PSOE viene diciendo: máximo respeto a la universidad pública. Franco manifestó que "hay una responsabilidad política que le corresponde dilucidar a Cifuentes" y señaló que la CRUE "no ha dicho nada nuevo. Sólo faltaba que la CRUE no defendiese la universidad y se han escudado en que el asunto está judicializado".

Además, señaló que a pesar de que este asunto esté judicializado, "la responsabilidad política está al margen", porque Cifuentes "ha mentido en sede parlamentaria".

