El Gobierno canario prevé que a finales de abril se publique la resolución final sobre ayudas al alquiler de 2017

11/04/2018 - 15:42

La consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, Cristina Valido, ha señalado este miércoles en una comparecencia parlamentaria que prevé que a finales de abril se pueda publicar la resolución final de la convocatoria de ayudas al alquiler de 2017.

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 11 (EUROPA PRESS)

De esta forma, Valido respondía a la comparecencia solicitada por el PP sobre la citada convocatoria. La consejera ha asegurado que hasta que no se resuelvan estas ayudas, no va a convocar las de 2018. "Nuestro objetivo es resolver esta convocatoria y hasta que no la tengamos no vamos a convocar la otra", apuntilló.

Además justificó la demora en la publicación de la resolución en el hecho de que estas ayudas están condicionadas a la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), de ahí que apuntó que se publicaran en agosto de 2017, así como la carga de trabajo de los funcionarios de Vivienda que, dijo, "han tenido muchísimos expedientes que venían atrás y eso imposibilitan" que se puedan dedicar solo al alquiler vacacional.

De todos modos, matizó que la resolución provisional "debía publicarse esta semana", señalando que depende del Boletín Oficial de Canarias (BOC), a lo que agregó que "probablemente se publicará mañana o pasado", de tal forma que consideró que agotado el plazo de reclamación "se podría estar en tiempo para que la definitiva pudiera publicarse a finales de abril".

Al respecto, la diputada del Grupo Popular Pepa Luzardo, que solicitó la comparecencia de Valido, le espetó que como consejera "está para solucionar los problemas", al tiempo que acusó al Gobierno de Canarias de "no" ser capaz de resolver "en tiempo y forma las ayudas". "Vivienda no funciona, el Gobierno de Canarias no funciona", apostilló.

En relación con ello, el diputado de Nueva Canarias (NC) Luis Alberto Campos, consideró que si se "hubiera pagado en tiempo y forma la hipoteca joven" por ejemplo, Vivienda "tendría a todo el personal centrado" en esta cuestión, así como resaltó que de haber tenido el archipiélago un plan de vivienda "podría haber tomado decisiones".

Si bien, el diputado socialista Gustavo Matos acusó a Valido de que el actual Gobierno canario "no planifica; va improvisando", y consideró que es "un problema de gestión porque recursos hay".

Finalmente, la diputada de la Agrupación Socialista Gomera (ASG), Melodi Mendoza, invitó a que las convocatorias tengan una mayor publicidad y utilicen internet para agilizar la tramitación.