La nueva gerente de Alzira quiere sacar las consultas a un edificio anexo para ampliar las camas del hospital

11/04/2018 - 15:54

Este año abrirá un nuevo quirófano, ampliará el servicio de hemodiálisis y de atención domiciliaria y mejorará las plantas

VALÈNCIA, 11 (EUROPA PRESS)

La nueva gerente del Departamento de La Ribera tras la reversión a la sanidad pública, Isabel González, trabaja en un plan director para ganar espacio al hospital, ya que se ha quedado "pequeño", con la construcción de un edificio anexo para trasladar las consultas externas y poder así aumentar el número de quirófanos y sobre todo de camas hospitalarias.

González, en una entrevista a Europa Press, ha explicado que el hospital de Alzira "se ha quedado pequeño" porque inicialmente se concibió como comarcal pero "funcionalmente tiene la categoría de hospital terciario porque oferta supraespecialidades como neurocirugía, cirugía cardiaca o cirugía torácica".

Por ello, quiere presentar un plan director para ganar espacios en el centro antes del verano a la Conselleria de Sanidad para que pueda valorar económicamente el proyecto y que "entre en el plan de inversiones del próximo año". El proyecto incluye levantar un edificio anexo pero conectado con el hospital para atender a las consultas externas y ampliar incluso una o dos plantas el hospital.

González ha explicado que en la redacción de este proyecto no se han basado en el Plan Estratégico 2018-2028 que presentó la anterior concesionaria, Ribera Salud, el pasado noviembre, meses antes de que concluyera el proceso de reversión. Al respecto, ha considerado "curioso" que la concesionaria presupuestara este plan en 70 millones para atender inversiones "muy necesarias" y que "sin embargo no las fuera cubriendo en años anteriores".

"Lo lógico es ir programando inversiones paulatinas a medida que se queda obsoleta la tecnología", ha constatado. De hecho, "si en lugar de quedarse con los beneficios que se lleva la empresa se hubiera invertido en esas mejoras necesarias, el departamento estaría en mejores condiciones de las que nos lo hemos encontrado", ha apuntado.

La Conselleria de Sanidad destinará al Departamento de La Ribera 5,7 millones este año y 2,1 millones en 2019. González ha explicado que con esta cantidad se abrirá este año un quirófano ya que hay "muy pocos", que trabajará también mañana y tarde, y se mejorarán las plantas de hospitalización para que cada una tenga un aseo para personas con discapacidad.

Asimismo, se mejorará áreas como hemodiálisis, que atiende 200 pacientes, y que "debe ampliarse porque no está en condiciones", así como reforzar la UHD (Unidad de Hospitalización Domiciliaria), que en verano dispondrá de coches eléctricos.

González ha destacado que ya se ha contratado a una cirujana pediátrica para asegurar este servicio que hasta ahora era cubierto por personal externo con contratos mercantiles, por lo que si estos médicos se marcharan "el servicio desaparecía". "Ahora las guardias están cubiertas desde el día 1 para atender los 365 días del año", ha destacado.

Entre las mejoras de equipamiento ha recordado que ya se ha sacado a concurso un acelerador lineal, un PET-TC y una actualización para el mamógrafo, todo ello destinado al diagnóstico y tratamiento del cáncer. Asimismo, ha confiado en que antes de verano se resuelva el concurso para sustituir los cuatro equipos de radiología general en atención primaria.

Por otra parte, González ha explicado que la próxima semana o en dos semanas ya estarán listas las tarjetas de los trabajadores para que puedan acceder a las 600 plazas que tienen reservadas en el parquin. Las 300 restantes serán de uso gratuito para los usuarios. Hasta ahora el aparcamiento era de pago.

PERSONAL

Por otro lado, González ha explicado que tras el nombramiento de los nuevos 14 directivos el nuevo equipo ya está conformado para afrontar esta nueva etapa salvo alguna subdirección pendiente.

Asimismo, ha destacado que ya han están cubiertas las 254 plazas temporales y se está empezando a contratar a los 303 nuevos profesionales, entre ellos 60 médicos además de enfermos, celadores o administrativos, que se incorporarán a la plantilla este año para reforzar los servicios que son "muy deficitarios". Por el momento ya se han contratado a 40 personas y el resto se irá formalizando a lo largo de los próximos meses.

Las primeras nuevas incorporaciones han sido para reforzar los servicios más deficitarios como la enfermería para la UHD, UCI o enfermería urgencias, plantas de hospitalización en horario nocturno, así como incrementar el número de celadores ya que hasta hora solo había uno o dos por la noche para atender todo el hospital lo que ha permitido "agilizar toda la cadena asistencial", ha destacado.

Asimismo, habrá cuatro enfermeros para reforzar la UHD (Unidad de Hospitalización Domiciliaria). Además, se quiere contratar médicos y en verano coches eléctricos para reforzar esta unidad.

Con todo ello, se quiere reforzar la atención no solo en el hospital sino también en la primaria en este departamento que "no está al mismo nivel" que en otras áreas de salud porque durante estos años de concesión "no se ha cuidado ni potenciado".