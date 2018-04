El PSOE reclama a Diputación que actúe en la carretera entre Cajiz e Iznate, afectada por el último temporal

11/04/2018 - 16:11

Los diputados provinciales del PSOE Antonio Yuste y Luis Guerrero han reclamado al equipo de gobierno del PP en la institución que actúe en la carretera MA-3118 que une Cájiz con Iznate afectada por el último temporal.

IZNATE (MÁLAGA), 11 (EUROPA PRESS)

En una visita al municipio de Iznate, junto al alcalde, Gregorio Campos, los diputados provinciales han anunciado que el PSOE ha presentado una moción en comisión en la Diputación instando al equipo de gobierno a llevar a cabo las acciones de mantenimiento oportunas para garantizar la seguridad y el buen estado del firme en esta carretera.

En la misma, han instado al PP a la "retirada inmediata" de los restos existentes de tierra y rocas en la entrada al municipio de Iznate y en las zonas públicas allí existentes, fruto de los desprendimientos provocados por el temporal.

Según Yuste, las fuertes lluvias que se registraron en la provincia el pasado mes de marzo hicieron que algunas de las carreteras que integran la red provincial "sufrieran daños importantes en el firme, así como deterioros importantes que pueden suponer graves problemas en un futuro no muy lejano".

La MA-3118 de Cajiz a Iznate se vio afectada por el temporal, que provocó el desprendimiento de la ladera y obligó a cerrar el acceso al municipio de Iznate. "A día de hoy todavía los restos de ese desprendimiento están ocupando zonas de carácter público que no pueden ser utilizadas por los vecinos", ha asegurado.

Así, ha agregado que los habitantes ven que el firme "no está en las mejores condiciones de seguridad y que no pueden utilizar zonas públicas de su municipio porque la Diputación de Málaga no ha retirado los restos del desprendimiento en esta carretera de titularidad provincial". Por todo ello, ha instado al equipo de gobierno del PP a actuar en dicha vía "cuanto antes".

Por otro lado, junto al también diputado provincial socialista Manuel Chicón, y el alcalde de Salares, Pablo Crespillo, han acudido a la MA-4108, entre dicho municipio y Árchez, donde se originó un socavó por el temporal.

Chicón ha recordado que esta carretera "se produjo un hundimiento que supuso una grave situación de inseguridad para los vehículos que circulan por esa vía", algo que está siendo actualmente solucionado por el Área de Fomento de la Diputación de Málaga. "Esperemos que estas obras finalicen cuanto antes", ha dicho.