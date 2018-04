COAG-A pide orientar las actuaciones contra la Xylella a erradicar los vectores que la transmiten

11/04/2018 - 16:13

El responsable de olivar de COAG Andalucía, Juan Luis Ávila, ha pedido este miércoles que se orienten las actuaciones contra la Xylella, tras detectarse el primer caso positivo en olivar en España, a reorientar las actuaciones hacia la erradicación de los vectores que la transmiten.

En una nota, Ávila ha hecho una llamada a la calma porque "la detección implica que los controles funcionan, aunque ha mostrado la preocupación de los productores andaluces por las "devastadoras consecuencias que tiene esta enfermedad".

"La bacteria no para de extenderse. Los protocolos basados en eliminar grandessuperficies de cultivo no están siendo efectivos. Creo que la lucha contra laenfermedad tiene que ir más dirigida a los vectores que a los árboles afectados.Tenemos que concretar cuáles son esos vectores y buscar estrategias que nospermitan controlar las poblaciones de estos insectos, utilizando todas las herramientas que estén a nuestra disposición. No se le pueden poner puertas al campo. La enfermedad, desgraciadamente, antes o después, va a llegar. Mientras, hay que seguir vigilando, controlando. Pero la bacteria se extiende y los protocolos de erradicación actuales no funcionan", ha señalado.

Además, ha recordado que "sería interesante conocer las estrategias que se han desarrollado en aquellos países que llevan años con la enfermedad y que conviven con ella, sin que haya habido que lamentar daños cuantiosos".

La Xylella es una bacteria que puede producir graves daños en cultivos de granimportancia económica para Andalucía como el olivo, los cítricos, la vid y los frutales de hueso, así como en numerosas especies ornamentales o forestales. El proceso de infección se inicia en las hojas y de ahí se va extendiendo lentamente.

Su presencia en muchos casos es asintomática, lo que dificulta su detección. A veces, provoca síntomas similares a la falta de agua o carencia de nutrientes. Cuando éstos se muestran, la bacteria ya ha infectado completamente el árbol y, como consecuencia, se ha extendido por el entorno.