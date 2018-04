Cajasol.- Waltrapa lleva su gypsy-rock-galáctico al escenario de 'Los Jueves en la Cuarta' de la fundación

11/04/2018 - 16:19

El ciclo 'Los Jueves en la Cuarta' de la Fundación Cajasol acoge esta semana el concierto de la formación onubense Waltrapa. La cita será este jueves, a partir de las 21,00 horas, con entrada gratuita hasta completar el aforo de la sala Juan Ramón Jiménez de la entidad, sita en la calle Puerto, 10. 4ª planta.

HUELVA, 11 (EUROPA PRESS)

Waltrapa es un proyecto que se forja en tierras británicas allá por 2009, donde Ale Waltrapa (Alejandro Moreno) residió durante años. En aquellos tiempos la banda estaba formada por una mezcla heterogénea de ingleses y españoles que recorrían las jam sessions de Bristol tocando las canciones que Ale componía, ha informado la fundación en una nota.

Tras unos años de rodar por los escenarios locales de Bristol, donde consiguieron hacerse hueco como residentes en varios locales, saltaron a otras regiones como Gales y Londres y llegaron a tocar en festivales de renombre como Womad-UK y Brisfest.

En 2012 Moreno dejó Reino Unido para embarcarse en un viaje musical y cultural de tres años, en los cuales visitó India, México, Cuba, Palestina, Turquía, Jordania, Marruecos o Israel y en los que recorrió varias veces Europa en coche, desde Reino Unido hasta Rumanía, donde residió durante meses, pasando por Francia, donde vivió también un tiempo.

Fueron años de intenso aprendizaje musical y cultural, en los que el artista se enamoró de las músicas gitanas de Django en Francia, de la música gitana de Rumanía, de la cultura de los gitanos Kalbelia de Rajastán, de blues americano de Robert Jhonson, del rock 'n' roll de Led Zeppelin y del flamenco de Camarón.

Así, además de experiencias inolvidables, Moreno se trajo de vuelta a España una maleta llena de historias cotidianas en forma de canciones donde se mezclan las músicas angloamericanas con las músicas gitanas. Este cóctel explosivo da como resultado una música alegre, rítmica y diferente que Ale llama Gipsy-Rock-Galáctico.

A finales de 2016, se trasladó a Huelva donde conoció a Paco Márquez, guitarrista de Waltrapa, y juntos dan forma a Waltrapa, un proyecto donde se interpreta las canciones de Alejandro con una puesta en escena ambientada en el mundo extraterrestre.

Durante 2017 Waltrapa presentó el espectáculo 'Camino del chiringuito' en muchas de las salas más importantes de Andalucía, y en 2018 siguen con la gira de presentación que pasará por las principales ciudades de España.

TERCERA TEMPORADA

La tercera temporada de 'Los Jueves en la Cuarta' llevará al escenario de la Fundación Cajasol hasta el 31 de mayo 12 citas musicales que incluirán nueve conciertos, además de una Jam Session, un taller de batucada y una mesa redonda de la música en Huelva.

Tras el concierto de Waltrapa, el ciclo continuará con The Dreamers (19 de abril) y el taller de batucada (26 de abril). Durante el mes de mayo, One Love, el tributo a Bob Marley, actuará el día 10, Mingo Balaguer and Blues Intruders lo hará el día 17 y el cantautor onubense Alejandro Rivera lo hará el 24, presentando su nuevo disco. Cerrará la programación el 31 de mayo una mesa redonda sobre la música de Huelva, a las 19,00 horas, que reunirá a artistas, programadores y productores para tratar el momento que vive la música onubense.

Con este circo, la Fundación Cajasol pretende poner en valor el talento de músicos, grupos y artistas de diferentes estilos, así como acercar al público una oferta cultural estable y variada dirigida a públicos de distintas edades y gustos.