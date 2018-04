Gürtel. ricardo costa: "si se envió a alguien del partido para que no se trabajara con las empresas de correa, es obvio que no se hizo caso"

11/04/2018 - 17:10

El ex secretario general del Partido Popular de Valencia Ricardo Costa explicó este miércoles que su único 'feedback' con la dirección nacional del partido fue cuando se negó a relacionar gastos de la formación valenciana con la facturación a empresas "con vinculación a la Administración pública valenciana". "Es cierto que podría haber dado un paso más y denunciarlo ante la Justicia, y que no lo hice", afirmó.

Costa se expresó de esta manera, a preguntas del diputado de Compromís Joan Baldoví, en su comparecencia en la comisión que investiga en el Congreso de los Diputados la supuesta financiación irregular del PP.

El parlamentario de Compromís preguntó expresamente a Costa por si la dirección nacional del PP prohibió a través de una nota interna que la rama valenciana del partido trabajara con Orange Market y alguna de las empresas relacionadas con Francisco Correa, uno de los cabecillas de la 'Gürtel'.

"Desde 2004 y hasta finales de junio de 2007 no era secretario general del PP de Valencia. Ni tampoco tomaba las grandes decisiones de campaña electoral. Pero la percepción que existía desde mi parte, voy a hablar de mí y no del resto de gente, es que Orange Market no tenía ningún tipo de vínculo societario con Correa", manifestó este compareciente.

Explicó que él personalmente no recibió ningún tipo de nota interna del Gabinete de Mariano Rajoy en este sentido y únicamente vinculó su 'feedback' con la dirección nacional "cuando se me pide que gastos del partido se paguen con facturación a empresas con vinculación a la Administración pública valenciana". Cosa que, subrayó, se negó a realizar.

Insistió en su argumentación de esta manera: "Ese fue mi 'feedback'. La dirección nacional, tal y como yo defendí, dijo que aquello era una práctica prohibida. Si se envió a alguien del partido que no se trabajara con Orange Market, a mí no fue, es obvio que no se hizo caso".

Preguntado expresamente si Francisco Camps sabía de esta actuación, contestó que "lo que sé es que Bárcenas le iba a trasladar a Lapuerta la información para que se la comunicara a Camps". A este respecto matizó que "es cierto que podría haber dado un paso más y denunciarlo ante la Justicia, y que no lo hice".

Ratificó su declaración ante la Audiencia Nacional, en la que dijo que le consta que parte del mitin de Mariano Rajoy en la Plaza de Toros de Valencia en 2008 "se pagó de forma irregular por empresarios", afirmación que recordó hoy en esta comparecencia.

11-ABR-18

