Manuel Bartual: "Lo interesante es que todas las formas de contar historias acaben conviviendo"

11/04/2018 - 17:52

El director, dibujante y escritor Manuel Bartual (Valencia, 1979), autor del relato viral sobre unas misteriosas vacaciones a que el pasado verano arrasó en Twitter, ha considerado que "lo interesante" es que las diversas formas de contar historias "acaben conviviendo".

VALÈNCIA, 11 (EUROPA PRESS)

Así lo ha asegurado Bartual en una entrevista concedida a Europa Press con motivo de la presentación en València de su novela 'El otro Manuel' (Planeta), en la que precisamente reflexiona sobre el éxito de su narración en redes sociales para narrar cómo puede cambiar la vida de un hombre corriente después de un éxito inesperado.

El autor explica que lo que hizo en Twitter "mucha gente lo interpretó como una novela, otros como una serie... pero realmente era un híbrido de muchas cosas. Evidentemente utilizaba herramientas de la literatura pero al mismo tiempo era algo adaptado a Twitter y tenía una cosas fundamental: el directo. Es una forma diferente de contar historias pero no invade a otras porque lo interesante es que todo acabe conviviendo".

De hecho, ha recalcado que cuando comenzó a germinar la idea de 'El otro Manuel' no tuvo dudas de que el medio adecuado en esta ocasión era la novela que, aunque parte de aquella experiencia, "se explica por sí misma y no es necesario saber nada de lo que pasó en Twitter" para leerla.

Este proyecto literario le ha dado la oportunidad a Bartual de desarrollar su gusta por la metanarrativa y por autores como Paul Auster que se introducen a sí mismo en sus novelas.

El libro arranca una noche cualquiera, cuando, rodeado por las cajas de su reciente mudanza, Manuel hace un pedido de comida a domicilio, pero no recibe lo que ha solicitado. En su lugar le entregan la cena de Alicia, una vecina del barrio que a su vez ha recibido la cena de Manuel y a la que conocerá gracias a esta confusión. Lo que parece un hecho sin demasiada importancia será el detonante de los días más extraños en la vida de ambos, hasta el punto de convertirse en los protagonistas de un misterio.

"MÁS SORPRESAS"

El autor promete a los lectores tantas sorpresas como en su historia veraniega "o incluso más". Otro de los ingredientes que vuelve a estar presente es el humor. "Me cuesta esfuerzo no introducir humor en las cosas que hago, no puedo vivir sin él", ha dicho.

Preguntado sobre la vigilancia a la que últimamente se somete a ciertas manifestaciones humorísticas, el escritor valenciano ha señalado que es "un momento delicado", ya que en la actualidad lo que uno hace tiene un nivel de exposición mucho mayor, "lo acaba viendo todo el mundo". "Y lo que hay que entender --ha argumentado-- es que no todo va dirigido a todo el mundo y que, porque algo no te guste, no hay que intentar destruirlo".

Manuel Bartual acaba de publicar esta novela, ha dirigido una docena de cortometrajes y un largometraje ('Todos tus secretos') y ha dibujado cómics. Asegura que no piensa en hacer obras demasiado concretas para no acabar "viciado" pero, como nexo común, cree que se define por su "gusto por hablar del momento presente, por el humor y el misterio", resume.