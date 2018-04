Un doctor en Geología afirma que su tesis fue objeto de un "plagio flagrante" en la Universidad de Oviedo

11/04/2018 - 18:01

El doctor en Geología por la Universidad de Granada José María Cantó Romera afirma que su tesis fue objeto de un "plagio flagrante" en la Universidad de Oviedo por parte de una persona que trabajó con él y que terminó siendo alto cargo en la empresa pública Hulleras del Norte SA (Hunosa).

OVIEDO, 11 (EUROPA PRES)

Cantó ha explicado que puso en conocimiento de la Universidad de Oviedo en 2012 lo ocurrido para denunciarlo, pero no obtuvo respuesta. Meses después, señala, volvió a contactar telefónicamente. Dice que le llamó una secretaria y que le dijo que no se podía hacer nada y que podía recurrir a la vía contencioso administrativa. "¿Alguien se da por aludido o prefiere ocultarse tras el ominoso silencio de la ignominia?", se pregunta Cantó.

El geólogo se ha pronunciado en estos términos en los medios de comunicación andaluces Confidencial Andaluz y La Mar de Onuba, a través de un artículo donde relata todo lo ocurrido, aportando incluso las cartas que en su día envió al que entonces era rector de la Universidad de Oviedo en aquel momento, Vicente Gotor.

Cantó ha explicado a Europa Press que ha decidido ahora volver a insistir en lo que considera un "hecho indigno para la comunidad científica", aprovechando el "momento mediático", ya que afirma que lo que a él le ocurrió le recuerda al escándalo que se vive en la Universidad Rey Juan Carlos a raíz del máster de Cristina Cifuentes.

"¿Qué clase de responsabilidades se asumen por estos asuntos en España?", se pregunta Cantó. Presume que en la Universidad de Oviedo no le hicieron caso en su día, dado el poder que tenía la empresa Hunosa, en uno de cuyos puestos directivos estaría el supuesto plagiador.

No obstante, Cantó ha dicho que lo que debería hacer hoy día la Universidad de Oviedo es pedir su tesis a la Universidad de Granada y comparar ambos trabajo. "Comprobarían que es un plagio en toda regla, descarado", ha sentenciado.

COMPAÑEROS DE TRABAJO

La tesis que presentó Cantó en Granada el 30 de septiembre de 1990 se titula 'Factores geológicos y geotécnicos en el diseño, planificación y explotación de una mina subterránea". Lo hizo mientras trabajaba en una empresa de Huelva, junto al que terminó siendo su presunto plagiador.

Cantó no ha tenido problemas en hacer público su nombre. "Me encantaría, que el señor (para mí no es Doctor) Claudio Álvarez se atreviera a acusarme de difamación ante la gravedad de lo que expongo. La realidad es que va a preferir un vergonzoso silencio para evitar que este asunto se haga mucho más público y le salpique a él y a otros posibles implicados", refiere.

La tesis presentada en Oviedo habría sido depositada el 14 de junio de 1991 con el título 'Sostenimiento con cables en minas subterráneas'. Álvarez, según afirma Cantó, había tenido pleno acceso a su trabajo de investigación, ya que era directivo en la misma empresa.

No fue hasta veinte años después cuando Cantó se percató que le habían plagiado su trabajo. "Me la enviaron y me sentí indignado", ha señalado. Por eso, intentó que la Universidad de Oviedo tomara cartas en el asunto. Pero no tuvo éxito. Lo atribuye al "juego de intereses" que existía en Asturias con Hunosa.