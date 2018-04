El PP denuncia que la oposición le ha asilado en la negociación del concurso para renovar RTVE pero no aclara su apoyo

11/04/2018 - 18:25

El PSOE asegura que los 'populares' conocían el documento presentado a las Cámaras y Cs y Podemos esperan que usen bien su mayoría en el Senado

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)

El concurso público para renovar al Consejo de Administración de RTVE deberá esperar a la reunión conjunta de las Mesas del Congreso y el Senado, previsiblemente a la prevista para el día 24 de abril, después de que el PP no haya aclarado este miércoles su postura sobre la propuesta consensuada por la oposición. Los 'populares' no aseguran que no conocían el documento firmado por el resto de grupos parlamentarios y aún lo tienen que estudiar.

El grupo de trabajo sobre RTVE se ha reunido este miércoles para estudiar la propuesta acordada por la oposición, registrada en el Congreso el pasado 3 de abril, y en la que se recoge las bases del concurso público para renovar la Corporación, así como un calendario que permitiría llevar a cabo este proceso en dos meses. En este encuentro, la oposición buscaba que el PP se uniera al documento para poder sacarlo adelante.

Sin embargo, el portavoz 'popular' sobre esta materia, Ramón Moreno, ha explicado a los medios a la salida de la reunión que su formación acaba de conocer el documento por lo que no pueden declarar sus impresiones sobre él. "Hoy hemos recibido el documento de manera oficial y en base a eso lo vamos a estudiar", ha señalado.

El diputado ha denunciado que el PP ha sido "aislado" de ese documento y ha acusado a la oposición de "no tener voluntad" de que el partido que sustenta al Gobierno esté en él. A su juicio, "se ha querido dejar fuera al PP" para "no darle la posibilidad" dar su opinión sobre él. "Aquí hay quien aísla o quiere aislar al grupo mayoritario de las Cámaras sin darse cuenta del potencial que tiene y yo creo que esas no son las mejores maneras de buscar el consenso y de llegar a un entendimiento", ha declarado.

EL PSOE ASEGURA QUE EL PP CONOCÍA EL DOCUMENTO

Moreno ha recordado que este problema "tenía que haberse resuelto hace mucho tiempo" ya que empezó hace un año con la tramitación de la nueva Ley de RTVE. "Un año después estamos en estas circunstancias, lo que quiere decir que alguien no esta haciendo las cosas bien y la oposición no está dejando las cosas muy claras", ha denunciado.

En este sentido, el PSOE ha desmentido que el PP no conociera el documento y ha asegurado que se le entregó antes de que se procediera la firma por parte de todos los grupos. "Ahora bien, si quiere buscar justificación para algo que es injustificable, ellos sabrán, pero yo espero que los presidentes de Congreso y Senado tomen las medidas que deban tomar en cuanto a lo que nos han solicitado", ha apuntado el portavoz socialista sobre RTVE, José Miguel Camacho.

En este sentido, ha recordado que fue la presidenta del Congreso quien mandató que se le presentara una propuesta para desbloquear la renovación de la Corporación --cuyo proceso estaba estancado desde diciembre-- con "el mayor consenso posible". Camacho ha recordado que este documento lleva la firma de "216 diputados" o, lo que es lo mismo "de todos los grupos parlamentarios menos el PP".

Con estas cifras, para el diputado, es el PP quien debe dar explicaciones en el caso de que no se una y de que retrase la puesta en marcha de este concurso con su presencia mayoritaria en las mesas de Congreso y Senado. En concreto, lo 'populares' cuentan con siete miembros de los 16 que forman este órgano conjunto.

CS CONFÍA EN UN CAMBIO DE OPINIÓN DEL PP

Desde Ciudadanos esperan que el PP "cambie de idea" en los próximos días y que "ceda en las resistencias" que está poniendo para intentar "ganar algún tiempo de descuento al Consejo de Administración y la presidencia actual" que, a juicio del portavoz naranja, Guillermo Díaz, "están en entredicho".

Preguntado sobre la mayoría del PP en el Senado que puede frenar esta iniciativa, Díaz ha señalado que los propios 'populares' "verán el uso que quiere hacer" de esta Cámara. A su juicio, "las variedades políticas que hay en la sociedad españolas pueden encontrarse con una manipulación del Senado", lo que podría perjudicar al PP.

Menos confiada se ha mostrado la portavoz de Unidos Podemos en este tema, Noelia Vera, quien ha advertido que no "hay voluntad política" por parte del PP para sacar adelante esta propuesta. "Dice que no está de acuerdo con el proceso, que no cumple las vías legales y que no ha sido informado sobre este acuerdo", ha lamentado. Vera señala que sería "una vergüenza" que con "un acuerdo mayoritario entre todos los grupos, excepto el PP, este proceso se boicotee". "Tendrá unas consecuencias políticas para el PP, que ellos mismos sabrán medir", ha concluido.